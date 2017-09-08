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    Aile katliamında ölü sayısı 5'e yükseldi

    DHA
    08.09.2017 - 10:18 | Son Güncelleme: 08.09.2017 - 10:34

    Muş Şeker Fabrikası'nda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Mehmet Can Aykan, 1,5 yaşındaki oğlu Musab ile eşi, kız kardeşi, ağabeyinin eşi ve amcasının gelinine rastgele ateş açtı. Kız kardeşi, yengesi ve amcasının gelini olay yerinde, eşi ve oğlu kaldırıldıkları hastanede sabah saatlerinde hayatlarını kaybetti. Olaydan sonra kaçan Aykan'ın yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Olay saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Akşam nöbetinden çıkan özel güvenlik görevlisi Mehmet Can Aykan merkeze bağlı Sungu Beldesi’ndeki evine gitti. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı evde çıkan tartışma sırasında av tüfeğini alan Aykan, 1.5 yaşındaki oğlu Musab ile eşi, kız kardeşi, ağabeyinin eşi ve amcasının gelinine rastgele ateş açtı.

    Açılan ateş sonucu kız kardeşi Ayten Aykan, yengesi Sultan Aykan ve amcasının gelini Besra Aykan öldü. Yaralanan oğlu Musab ile eşi Vahide Aykan ise, ağır ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alındı. Öldürülen aile fertlerinin cesetleri Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    ÖLÜ SAYISI 5’E ÇIKTI

    Aykan’ın tüfeğinden çıkan saçmalarla ağır yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan oğlu Musab Aykan ile Vahide Aykan da sabaha karşı yaşamını yitirdi. Ölen 5 kişinin cenazesi otopsileri yapılmak üzere Malatya’daki Adli Tıp Kurumu’a kaldırıldı. Firarda olan Mehmet Can Aykan’ın yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

    Kaçan özel güvenlik görevlisinin yakalanması için emniyet ve jandarma ilçede operasyon başlattı.

    Etiketler: Mehmet Can Aykan , aile faciası , Muş
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