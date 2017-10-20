Aile içi şiddet DEAŞ üyesini ele verdi

Adı açıklanmayan Suriyeli, eşi ve 2 çocuğu ile birlikte geçen yıl Haziran ayında Türkiye’nin Ege sahillerinden Leros adasına geçti. Geçen birbuçuk yıl içinde çeşitli mülteci kampları ile Atina’da bir evde kaldı. Aile son aylarda ise Kuzey Yunanistan’daki Oreokastro mülteci kampında yaşıyordu.

Kamptaki yetkililerin, Yunan polisine “Eşi bize gelerek, kocasının DEAŞ üyesi olduğunu ve hem kendisini hem de çocuklarını sık sık dövdüğünü söyledi” demeleri üzerine 32 yaşındaki Suriyeli takibe alındı. Önceki gün de iltica başvurusunda bulunmak için gittiği Dedeağaç’da yakalandı.

CEP TELEFONUNDAN KESİK BAŞ GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Yunan medyasına göre, polise ilk ifadesinde DEAŞ üyesi olduğunu itiraf eden ve Kuzey Avrupa’ya gitmek istediğini söyleyen Suriyeli karakolda intihara teşebbüs etti ve Dedeağaç Devlet Hastanesi’ne sevkedildi.

32 yaşındaki Suriyeli’nin cep telefonunda kesik başların göründüğü fotoğraf ve videolar bulundu. Atina’da kaldığı evde yapılan aramada ise ülkesinde terör eylemlerinde yer aldığı şüphelerini arttıran başka bulgulara ulaşıldı.