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    Aile içi şiddet DEAŞ üyesini ele verdi

    Yorgo KIRBAKİ / ATİNA
    20.10.2017 - 12:28 | Son Güncelleme:

    Yunanistan’ın Dedeağaç (Aleksandrupolis) şehrinde terör örgütü DEAŞ üyesi olduğunu sanılan 32 yaşındaki bir Suriyeli, eşinin “Kocam aile içinde de şiddet uyguluyor” ihbarı üzerine yakalandı. Yunan Polis Teşkilatı’ndan yapılan açıklamada “Yakalanan Suriye vatandaşının geçmişte terör eylemlerine ne denli karıştığı araştırılıyor” denildi.

    Adı açıklanmayan Suriyeli, eşi ve 2 çocuğu ile birlikte geçen yıl Haziran ayında Türkiye’nin Ege sahillerinden Leros adasına geçti. Geçen birbuçuk yıl içinde çeşitli mülteci kampları ile Atina’da bir evde kaldı. Aile son aylarda ise Kuzey Yunanistan’daki Oreokastro mülteci kampında yaşıyordu. 

    Kamptaki yetkililerin, Yunan polisine  “Eşi bize gelerek, kocasının DEAŞ üyesi olduğunu ve hem  kendisini hem de çocuklarını sık sık dövdüğünü söyledi” demeleri üzerine 32 yaşındaki Suriyeli takibe alındı. Önceki gün de iltica başvurusunda bulunmak için gittiği Dedeağaç’da yakalandı.

    CEP TELEFONUNDAN KESİK BAŞ GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

    Yunan medyasına göre, polise ilk ifadesinde DEAŞ üyesi olduğunu itiraf eden ve Kuzey Avrupa’ya gitmek istediğini söyleyen Suriyeli karakolda intihara teşebbüs etti ve Dedeağaç Devlet Hastanesi’ne sevkedildi.

    32 yaşındaki Suriyeli’nin cep telefonunda kesik başların göründüğü fotoğraf ve videolar bulundu. Atina’da kaldığı evde yapılan aramada ise ülkesinde terör eylemlerinde yer aldığı şüphelerini arttıran başka bulgulara ulaşıldı.

     

    Etiketler: ışid , kamp , dayak , aile içi şiddet , evde dayak , karısı
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