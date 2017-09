Aile içi ‘roller’in tepetaklak olduğu bir eve buyurun!

Bu ailenin yaşam biçimine şaşırmazsanız alışılagelmiş toplumsal roller mevzuunu aşmışsınız demektir. Çünkü o rollerin tepetaklak olduğu bir eve konuğuz: Uzaybilimci Sevinç, belediyenin şikâyet masasında görevli Ahmet ve kızları Zeyno. Yanlış duymadınız, yuvanın dişi kuşu bir uzaybilimci. İşinin prestiji bir yana, günler, haftalar süren uzay yolculukları bir yana. Bu esnada evin ‘reisine’ hem dışarıda çalışmak, hem ev işlerini halletmek hem de çocuk bakmak düşüyor. Üstelik mesleği de o kadar fiyakalı değil! Bütün gün şikâyet telefonlarını cevaplıyor. Kimin ne sıkıntısı var, kim neye kızmış, nerede ne sorun çıkmış... Anlayacağınız, her akşam kafası şişmiş halde geliyor eve. Ama ne yorgunluk ne de Sevinç’in uzaklarda olması, baba-kızın birbirinden eğlenceli saatler geçirmesine engel oluyor.

Ahmet’in öyle bir reçetesi var ki dertlere, tasalara birebir. Zeyno’nun günleri babasının her an her durum için uydurabildiği komik mi komik şiirlere gülmekle geçiyor. Ahmet bir gün şiirin iyileştirici gücünü mutsuz, sinirli şikâyetçiler üzerinde de kullanmaya kalkınca olanlar oluyor. Sokak köpeklerinin ortalığa çiş yapmasına mı kızdınız, patlamış su boruları ya da zamanında gelmeyen otobüsler yüzünden çileden mi çıktınız? Her duruma uygun bir şiiri var Ahmet’in. Hatta akşama kadar bağıran kargaları şikâyet edenler için bile!

“Bırak gak desin kargalar/ Bırak salınsın saçların/Saçların rüzgâra salınsın/Gaklamalara takarsan kafayı/ Ömür boyu huysuz kalırsın”

Şikâyetlere bu dizelerle cevap verince ortalık nasıl karışıyor diye merak edenlere şu kadarını söyleyeyim, dizinin ikinci kitabında Ahmet, kâğıthelvacı İsmet Amca’nın dükkânında işe başlıyor. Ve paketlere koyduğu şiirlerle satışların patlayacağını umuyor. Ama bu ikinci kitaptaki esas sürpriz, Sevinç’ten geliyor ve Zeyno annesiyle birlikte atmosfer dışında büyüleyici bir yolculuğa çıkıyor. Uzay yolculuğunda Zeyno’yu inanılmaz bir macera bekliyor.

Ahmet Büke, Zeyno kitapları’yla, alışılmış aile içi rolleri alışılmamış tarafından sarsıyor. Sıcak yuvamıza tersten bir bakış atarak, hem mutlululuğun kabullenilmiş şartlarını sorguluyor hem kahkahalara boğuyor. Büke’ye desenleriyle, 2018 Hans Christian Andersen Ödülü’ne illüstrasyon dalında aday gösterilen Sedat Girgin eşlik ediyor.



EYVAH BABAM ŞİİR YAZIYOR!

ANNEMLE UZAYDA

Ahmet Büke

Resimleyen: Sedat Girgin

Günışığı Kitaplığı, 2017

36-40 sayfa, her bir kitap 16 TL