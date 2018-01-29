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    Aile hekimi nasıl öğrenilir? Aile hekimim kim?

    Hürriyet Haber
    29.01.2018 - 18:30 | Son Güncelleme:

    Aile hekimi nasıl öğrenilir sorusu birçok vatandaş tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının oturduğu semte göre bir aile hekimi vardır. Aile hekimini henüz öğrenmemiş ve ya bilmeyen vatandaşlar için oldukça kolay bir sorgulama yöntemi yer alıyor. İşte detaylar.

    Aile hekimi yerini sorgulamak isteyen vatandaşlar internet yolu üzerinden kolayca doktorunu sorgulayabiliyorlar. Ülkemizde uzun zamandan beri uygulanan aile hekimliği sistemiyle ilgili detayları merak eden vatandaşlar araştırmalarına devam ediyorlar. Peki, aile hekimi nasıl öğrenilir? Aile hekimim kim?

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    Aile hekim randevusu nasıl alınır?

    Aile hekiminden randevu almak için 2 ayrı yol vardır. Birincisi ALO 182 hekim randevu merkezini aramak, ikincisi ise https://www.mhrs.gov.tr/Vatandas/ internet sitesi üzerinden randevu almaktır. İkinci yolu kullanabilmek için öncelikle MHRS sistemine kaydolmanız gerekir. Bu işlemi de gerekli bilgileri girerek kolayca tamamlayabilirsiniz.

    Aile hekiminden memnun değilim nasıl değiştirebilirim?

    Sistem vatandaşları oturdukları en yakın sağlık ocağında bir doktora otomatik olarak tanımlar. Aile hekiminden memnun olmadığınız durumlarda değiştirme hakkınız bulunmaktadır. Fakat aile hekimini değiştirmek için zaman şartı aranmaktadır.

    Aile hekimini memnun olmadığı için değiştirmek isteyenlerin en az 3 ay boyunca aynı aile hekiminde kalması gerekmektedir. Bunun sebebi de bir aile hekiminden memnun olmamanız şartlarının gerçekleşmesi için belirli bir zaman geçirmeniz gerekmektedir.

    3 ayı doldurduktan sonra aile hekimini değiştirmekte kararlı iseniz bir dilekçeyle Aile Sağlık Merkezi’ne başvurarak aile hekimini değiştirmeniz mümkündür. Aile Hekimi değiştireme dilekçesini Aile Sağlığı Merkezlerinden temin edebilirsiniz.

    Etiketler: sağlık bakanlığı , son dakika
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