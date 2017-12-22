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    Aile faciası... Anne ve babasını öldüren çocuk intihar etti

    AA
    22.12.2017 - 21:26 | Son Güncelleme:

    Uşak'ta üniversite sınavlarına hazırlanan bir çocuk, annesi ve babasını öldürdükten sonra intihar etti.

    Alınan bilgiye göre, Uşak Bilim Sanat Merkezi'ndeki mesai arkadaşları, okula gelmemesi üzerine öğretmen Murat Metin'i (52) aradı. Metin'e ulaşamayan arkadaşları, durumu polis ekiplerine haber verdi.

    Çilingir yardımıyla Metin'in Kemal Öz Mahallesi'ndeki evine giren ekipler, Murat, eşi Nadire (49) ile oğlu Fatih Alim Metin'in (18) tüfekle vurulmuş cesetlerini buldu.

    Ekipler, üniversite sınavına hazırlanan Fatih Alim Metin'in, öğretmen babası ve emekli öğretmen annesini öldürdükten sonra intihar ettiğini belirledi.

    Uşak İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

    Cesetlerin incelenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

    Etiketler: Cinayet , aile faciası
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