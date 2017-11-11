Aile boyu işkence... Huriye ne yapsın?

PANİK BUTONU VERDİLER

Yüreğir’de yaşayan Huriye G., 11 yıllık kocası Mustafa G.’den (37) şiddet uyguladığı için 3 yıl önce boşandı. Sürekli tehdit eden eski koca tarafından kaçırılan kadını polis son anda ölümden kurtardı. Eski koca tutuklanırken, Huriye G.'ye panik butonu verildi. Huriye G. şikâyetinden vazgeçince tahliye edilen eski koca, tehditlerine devam etti.



ELEKTRONİK KELEPÇE TAKTILAR

Ablasının evine yerleşen ve tarım işçilerini tarlaya götürüp çalıştırarak geçimini sağlamaya başlayan Huriye G.’den bu kez uyuşturucu bağımlısı üvey kardeşi Salih G. tehditle para istedi. İlk başlarda para veren Huriye G. taleplerin arkası kesilmeyince bir daha para vermedi. Salih G. bir hafta önce ablasının kaldığı evi basıp döner bıçağıyla tehditler savurdu. Olayın ardından Huriye G.’ye 400 metre yaklaşmama cezası verilen Salih G.’ye elektronik kelepçe takıldı. Huriye G.’ye de tekrar panik butonu verildi.



ŞALVAR GİYİP SALDIRDILAR

Birlikte hareket etmeye karar veren eski koca ile üvey kardeş, 7 Kasım’da, Huriye G.’nin işyerini basıp bıçakla tehdit etti. Huriye G.’nin panik butonuna basması ve elektronik kelepçe sinyali üzerine olay yerine gelen polis, Mustafa G.’yi yakalarken, Salih G. kaçtı. 8 Kasım’da elektronik kelepçesini çıkaran Salih G. şalvar giyip yüzünü eşarpla kapatarak tarım işçisi gibi geldiği tarlada kovaya sakladığı döner bıçağıyla Huriye G.’ye saldırdı. Kadının 3 bin 500 lirasını gasp eden Salih G. kaçtı.



Saldırıda parmaklarının bir bölümü kopan ve alnında büyük bir kesik oluşan Huriye G. tedavisinden sonra can tehlikesi olduğu için sığınma evine yerleştirildi. Polis, Salih G.’yi olaydan kısa bir süre sonra mevsimlik işçilerin çadırında yakaladı. Polis, eski koca Mustafa G., baba Ahmet G. (67) üvey anne Bedriye G., üvey kardeş Abit G. ve Huriye G.’nin evlendirilmek istendiği kişiyle birlikte toplam 6 kişiyi gözaltına aldı.