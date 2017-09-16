Aile birleşimine engel, yasal değil

CDU’lu Timur Husein, SPD'li Cansel Kızıltepe, Yeşillerli Canan Bayram ve Sol Partili Hakan Taş’ın katıldığı toplantıyı, eski TBB sözcüsü Safter Çınar yönetti. Toplantıda seçmenler sorular sordu, adaylar cevap verdi. Sorular ağırlıklı olarak, sağlık, eğitim, mülteci, göç, yerel seçim hakkı, artan kiralar, işsizlik, konut sorunu, silah satışı, asgari ücret artışı, çocuk yuvaları ve çocuk parası, aile birleşimi, AB ve AfD'ye yönelik oldu.

Sol Parti, SPD ve Yeşiller adayları Taş, Kızıltepe ve Bayram birçok konuda benzer cevaplar verdi. Özellikle asgari ücretin ve ödenen çocuk paralarının artmasını savundu. Türkiye’den aile birleşimiyle geleceklere çıkarılan engellerin yasalara aykırı olduğu görüşünde de birleştiler.

Toplantının sonunda TBB Sözcüsü Ayşe Demir, seçme hakkı bulunanlardan oylarını kullanmalarını istedi ve “AfD'nin meclise girmemesi veya düşük oranda temsili için katılımın yüksek olması zorunlu” dedi.