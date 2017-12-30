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    Haberler >Dünya>Aile Bakanı Kaya’ya destek veren Türklere 10 ay sonra dava açıldı

    Aile Bakanı Kaya’ya destek veren Türklere 10 ay sonra dava açıldı

    AA
    30.12.2017 - 10:55 | Son Güncelleme:

    Hollanda Savcılığı, 11 Mart 2017 Türk Konsolosluğu’nu girmesine izin verilmeyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın engellenmesini protesto eden 2’si çocuk 6 kişiye dava açtı.

    TÜRK vatandaşlarıyla bir araya gelerek konuşma yapmayı planlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçağının iniş iznini iptal eden Hollanda hükümeti, 11 Mart 2017 tarihinde de Bakan Kaya’nın Türk konsolosluğuna girişine izin vermemişti. Rotterdam’da başkonsolosluğa geçmesine müsaade edilmeyen Kaya’nın önce korumaları gözaltına alınmıştı. Bakan Kaya’yı aracından çıkarmaya çalışan polis, vinçli çekici getirip aracı zorla çekme girişiminde bulunmuştu. Aracın kilidini açmak zorunda kalan Bakan Kaya, başka bir araçla ve polis eskortuyla Almanya’ya gitmeye zorlanmıştı.

    Aile Bakanı Kaya’ya destek veren Türklere 10 ay sonra dava açıldı

    KÖPEKLER VE ATLARLA
    Hollanda güvenlik güçleri, Kaya’ya destek vermek için gelen binlerce Türk vatandaşına polis köpekleri ve atlı polisleri kullanarak sert şekilde müdahale etmişti. Rotterdam Başkonsolosluğu önünde bekleyen Türk vatandaşlarından en az 7 kişi yaralanmış ve 12 kişi gözaltına alınmıştı.

    Aile Bakanı Kaya’ya destek veren Türklere 10 ay sonra dava açıldı

    Savcılıktan yapılan açıklamada, soruşturma sonucunda gözaltına alınan 2’si çocuk 6 kişinin şiddete başvurdukları gerekçesiyle yargılanacağı belirtildi.

    Aile Bakanı Kaya’ya destek veren Türklere 10 ay sonra dava açıldı

    Etiketler: Hollanda Fatma Betül Kaya Sayan , Türklere dava , 6 kişiye aile bakanına destek davası
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