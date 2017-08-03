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    Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya: Resmi nikâh yetkisi imamlara devredilmesin

    Nuray BABACAN - ANKARA
    03 Ağustos 2017 - 22:53Son Güncelleme : 03 Ağustos 2017 - 22:53

    AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, müftülere resmi nikâh kıyma yetkisi veren düzenlemeyi savunurken küçük yaşta yapılan imam nikâhı evlilikler ile ikinci eş olaylarının sona ereceğini iddia etti. Yetkinin imamlara da devredilebileceğine ilişkin tartışma anımsatıldığında Kaya, bu tür düzenlemelerin yönetmelikle yapılabildiğini belirterek, “Bu konuda hassas olmak lazım” dedi. Kaya, kabinede iki kadın bakanın yetersiz olduğunu da belirterek, “Niye savunma bakanımız kadın olmasın” diye sordu.

    Kaya, bir grup gazeteciyle sohbetinde, son günlerin en çok tartışma konusu olan müftülere resmi nikâh kıyma yetkisi verilmesiyle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

    GİZLİ SAKLI NİKÂH OLMAZ

    “Mevcut düzenlemede belediye başkanları, muhtarlar ve dış temsilcilikler nikâh kıyabiliyor. Buna ilave olarak il ve ilçe müftülerine nikâh kıyma yetkisi verilmesi söz konusu. Müftünün kıydığı nikâh resmi olacak. Ben aslında imam nikâhı diye bir şeyi kabul etmiyorum. Asıl olan resmi nikâhın kıyılıp duyurulmasıdır. Şimdi müftü nikâh kıydığında resmi olacak, yasal zorunlulukları yerine getirecek. Küçük yaşta evlilikler olamayacak, kadının tüm hakları korunacak. Evlilik yaşı değişmeyecek. Birden çok eş durumu olmayacak.”

    İMAMLARA MI DEVREDİLECEK?

    Kaya, “Yani bu yetki imamlara mı devredilecek? İmam nikâhını resmileştirmiş olmuyor musunuz?” sorularına, “Hayır, bilmiyorum. O konuda hassas olmak lazım. İlçe ve il müftülerine yetki veriliyor sadece. Tasarıda şuna devredilir demiyor. Bence böyle de kalmalı. Müftü kıysın nikâhı, imam niye kıysın? Bu benim kişisel görüşüm. Kadınlar gerçekten mağdur, bu yolla bu mağduriyeti giderebiliriz” yanıtını verdi.

    NİYE KADIN SAVUNMA BAKANI YOK

    AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, kadın bakan sayısının ikiye çıkmasıyla ilgili de “Kabinedeki erkek arkadaşlar, ‘Kabinede sayınız yüzde 100 arttı’ diye espri yapıyorlar. Niye iki kadın bakan olsun, neden 10 olmasın? Ekonomi Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı niye bir kadına emanet edilmesin? Birçok ülkenin kadın savunma bakanı var. Niye kadın savunma bakanımız yok” diye konuştu.

    Etiketler: gazetehaberleri , ankara , Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya , Aile Bakanı , Fatma Betül Sayan Kaya
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