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    Aile adına tek bir kurban kesilmesi yeterli midir? Karı-kocadan her birinin ayrı ayrı kurban kesmesi gerekir mi?

    Hürriyet Haber
    24 Ağustos 2017 - 12:07Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 12:07

    Aile adına tek bir kurban kesilmesi yeterli midir? Karı-kocadan her birinin ayrı ayrı kurban kesmesi gerekir mi? gibi sorulara yanıt Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan geldi. Vatandaşlar, kurban ibadetinin kurallarını Diyanet’in sıkça sorulan sorular sayfasından öğrenebiliyor. Peki Aile adına tek bir kurban kesilmesi yeterli midir? Karı-kocadan her birinin ayrı ayrı kurban kesmesi gerekir mi?

    Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların merak ettiği pek çok konu var. Her kurban öncesi olduğu gibi bu bayram öncesinde de 'Aile adına tek bir kurban kesilmesi yeterli midir? Karı-kocadan her birinin ayrı ayrı kurban kesmesi gerekir mi?' soruları gündeme geldi. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu soruya yanıtı!

    İbadetlerde sorumluluk ve bu sorumluluğun bir neticesi olan ceza ve mükâfat da bireyseldir. İslam dininde aile fertleri arasında mal ayrılığı esası vardır. Bir aile içinde karı, koca ve çocuklardan her birinin malı ayrı ayrı belirlenmişse kendilerine aittir. Bu itibarla aile fertlerinden karı, koca ve yetişkin çocuklardan kimin borcu ve temel ihtiyaçları dışında 80.18 gr. (20 miskal altını veya bu miktar altın değerinde parası veya nâmî (artıcı) olmasa bile nisaba ulaşan fazla malı ve eşyası varsa, o kimse zengin sayılır. Bu şartlara göre aile fertlerinden dinen zengin sayılan her biri, fıtır sadakası vermekle mükellef oldukları gibi, kurban bayramında da Hanefîlere göre kurban kesmekle yükümlüdürler (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452-454). Şâfiî mezhebine göre ise aile için bir kurban kesmek sünnet-i kifâyedir. Dolayısıyla aileden birisinin kurban kesmesi ile hepsi için sünnet yerine gelmiş olur (Nevevî, el- Mecmû‘, VIII, 384; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, IV, 377). Bu görüş asgarî derecede nisâba sahip olan aileler için daha uygundur

     

    Etiketler: Aile adına tek bir kurban kesilmesi yeterli mi , Karı-kocadan her birinin ayrı ayrı kurban kesmesi gerekir mi , kurban kuralları
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