AİHM’ye tepki

TÜRK Tabipleri Birliği (TTB), Ankara Tabip Odası (ATO), Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), İnsan Hakları Derneği (İHD), Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) temsilcileri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’yla ilgili kararına ilişkin ortak açıklama yaptı. AİHM’nin tahliye başvurusunu reddetmesi ‘skandal’ olarak değerlendirilirken tepkiler şöyle:

“TEKRAR BAŞVURACAĞIZ”

ÇHD Başkanı Selçuk Kozaağaçlı: Tutukluluk tamamen politiktir. OHAL Komisyonu derhal ilk olarak Nuriye ve Semih’le ilgili karar versin. Son vermek için tek gerekçeleri işe iade edilmeleri. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Haklar Komitesi’ne Sivil ve Medeni Haklar Sözleşmesi gereği ‘Burada kötü muamele ve yaşam tehlikesi var karar verin’ diye başvuracağız. Hem de AİHM’ye tekrar gelişmeleri bildirip başvuracağız ama bütün bunların takvimi 30-45 gün. Nuriye ve Semih’in 30-45 gün süresi olmayabilir.

“AİHM’Yİ ANLAMADIK”

TİHV Genel Sekreteri Metin Bakkalcı: AİHM kararında hayati tehlike oluşturacak bir tehlike olmadığı yazıyor. Bu süreçte hazırlanan 10 rapor var ve bunların sadece iki tanesine atıf yapılıyor. Atıf yapılan Sincan Cezaevi Kampus Hastanesi ve Numune Hastanesi tarafından hazırlanan raporlarda da hayati tehlike vurgusu var. AİHM’nin kararını anlamadık.

TTB Merkez Konseyi Üyesi Selma Güngör: Raporda yazan Sincan Cezaevi Kampus Cezaevi’nde muayenelerin ve tedavilerinin mümkün olduğu ifadesi, baskı anlamı taşıyor. Zorla muayeneyi ve müdahaleyi doğru bulmuyoruz. Cezaevi koşulları sağlıklarını olumsuz etkiliyor. Tahliye edilmelerini talep