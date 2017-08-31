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    AİHM'den Türkiye'ye Başçavuş Ahmet cezası

    İsmail SAYMAZ
    31.08.2017 - 00:28 | Son Güncelleme: 31.08.2017 - 00:28

    AVRUPA İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Bilecik Jandarma Eğitim Taburu’nda 12 Kasım 2003’te telefonda görüştüğü kişiye “Yeter artık! Bana baskı kurmayın” dedikten sonra intihar eden Başçavuş Ahmet Doğan’ın ölümüne ilişkin Türkiye’yi 20 bin Euro ödemeye mahkûm etti.

    ETKİN SORUŞTURMA YAPILMADI
    Dosyaya göre Doğan’a, intiharından yaklaşık bir ay önce 9 Ekim’de ‘reaktif depresyon bozukluğu’ teşhisi konduğu tespit edildi. Doğan’ın intihardan bir gün önce de o tarihte teğmen olan amiri İ.A.’yı şikâyet ettiği ve bu amaçla komisyon kurulduğu anlaşıldı. Teğmen İ.A., 3 Aralık 2003 - 27 Ocak 2004 arasında tutuklu kaldı. Savcılık, İ.A.’nın erlere hizmetçilik yaptırdığı, askerleri eşinin mağazasındaki tadilatta çalıştırdığı sonucuna vardı. İ.A., Askeri Mahkeme’de 2006’da iki ayrı davada dokuz buçuk ay hapis cezasına çarptırıldı. Sicili temiz olduğu için cezası ertelendi. Doğan’ın ölümüne ilişkin idari tahkikatta, “Teğmen İ.A., Doğan’ı intihara yönlendirebilecek bir iş ortamı yaratmıştır” denildi. Ancak, savcılık, ‘olay intihar olduğu’ gerekçesiyle 2004’te dosyayı kapattı. Askeri Yüksek İdare
    Mahkemesi tazminat isteğini geri çevirdi.

    Eşi Yasemin Doğan, davayı AİHM’ye taşıdı. AİHM, 13 yıl sonunda ‘etkin soruşturma yapmayarak, yaşam hakkını ihlal ettiği’ gerekçesiyle Türkiye’yi 20 bin Euro ödemeye mahkûm etti. Kararda, “İş ortamının intihara sebep olabileceği belirtmesine rağmen savcı bu yönde inceleme yapmamıştır. Yetkililer gerekli soruşturmayı yürütmemiştir” denildi.

    Etiketler: aihm , intihar , gazetehaberleri
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