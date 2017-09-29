AİHM’den Kuddusi Okkır tazminatı

Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen tazminat miktarını kabul edeceklerini söyleyen Kuddusi Okkır’ın eşi Sabriye Okkır kararı şöyle yorumladı: “Eşimin vefatından sonra hukukun bize verdiği yetkiler ölçüsünde bir tazminat davası, bir de ceza davaları açtık. Bu yolda 9 sene yalnız kaldık. Kuddusi Okkır’ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde açılan bir davası vardı ve dava karar aşamasına geldiği için devlet uzlaşmak zorunda kaldı. Yani açmış olduğum bir davanın sonucunu aldım. Devlet yaptığı hatayı çok daha iyi anladığı için ve kabullendiği için bize bir tazminat ödemek zorunda kaldı. Ceza davalarından vazgeçmiş değilim. Verdikleri tazminata itiraz etmeyeceğim. Çünkü ben zaten kısıtlı şartlarda bir tazminat davası açmıştım. O davayı da açabilmem için kredi çekmiştim. Hatta dört sene o kredi taksidini ödedim. O yüzden bana önerileni kabul ettim. Bu tazminatla devletin kusurlarını kabul ettiğini düşünüyorum. Ama şunu söylüyorum; bu kadar geç gelen adalet, adalet midir?”

‘BU DAVA İÇİN BİLE KREDİ ÇEKTİM’

ERGENEKON soruşturmasında 23 Haziran 2007’de tutuklandıktan sonra cezaevinde kansere yakalanan Kuddusi Okkır, 1 Temmuz 2008’de tahliye edilmişti. Bu tarihten 5 gün sonra ise hayatını kaybetmişti. ’Örgütün kasası’ suçlaması yöneltilen Okkır’ın banka hesaplarında para olmadığı, hatta kredi borcu olduğu ortaya çıkmıştı. Eşi Sabriye Okkır’ın mahkeme masrafları için kredi çektiği belirtilmişti.

MUTABAKATLA 95 BİN EURO

Okkır'ın ailesi Kuddusi Okkır'ın hasta olmasına karşın tutukluluğunun devam etmesi ve hastanedeyken tedaviye erişimi sağlanamadığı iddiasıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvurmuştu. Adalet Bakanlığı, başvurunun kendine özgü koşulları, iç hukuktaki yargılama süreçleri ve AİHM'nin içtihatları dikkate alınarak aileyle yapılacak dostane çözümle sonuçlandırılması için adımlar attı. Görüşmeler sonucunda Okkır'ın ailesine 95 bin Euro tazminat ödenmesi kararlaştırıldı. Mutabakat AİHM'ye iletildi. AİHM, başvurunun dostane çözüm kapsamında düşürülmesine hükmetti. Tazminatın üç ay içinde ödeneceği öğrenildi.(AA)