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    AÄ°HMâ€™den BelÃ§ikaâ€™ya 26 bin Euro ceza

    GÃ¼ven Ã–ZALP/BRÃœKSEL Â
    05.09.2017 - 23:11 | Son GÃ¼ncelleme: 05.09.2017 - 23:11

    AVRUPA Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi (AÄ°HM), BelÃ§ikaâ€™nÄ±n Jamioulx Cezaeviâ€™nde gardiyanlarÄ±n ÅŸiddeti sonucu 2009â€™da hayatÄ±nÄ± kaybeden Ã§ifte vatandaÅŸ Mikail Tekinâ€™in (31) Ã¶lÃ¼mÃ¼yle ilgili kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

    AÄ°HM, BelÃ§ikaâ€™nÄ±n, Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SÃ¶zleÅŸmesiâ€™nin yaÅŸam hakkÄ±nÄ± garanti altÄ±na alan 2â€™nci maddesini ihlal ettiÄŸine karar verdi ve Tekinâ€™e gÃ¼Ã§ kullanÄ±mÄ±nÄ±n mutlak gereklilik olmadÄ±ÄŸÄ±na hÃ¼kmetti. Karar gereÄŸi BelÃ§ika, Tekinâ€™in davacÄ± anne ve babasÄ±na mahkeme masraflarÄ± dahil olmak Ã¼zere 26 bin Euro (106 bin TL) tazminat Ã¶deyecek. Cezaevinde hÃ¼cre deÄŸiÅŸtirme sÄ±rasÄ±nda gÃ¶revlileri provoke ettiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼len Tekin, aldÄ±ÄŸÄ± darbeler sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.

    Etiketler: AÄ°HM , BelÃ§ika , gazetehaberleri
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