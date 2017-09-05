AÄ°HMâ€™den BelÃ§ikaâ€™ya 26 bin Euro ceza

AÄ°HM, BelÃ§ikaâ€™nÄ±n, Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SÃ¶zleÅŸmesiâ€™nin yaÅŸam hakkÄ±nÄ± garanti altÄ±na alan 2â€™nci maddesini ihlal ettiÄŸine karar verdi ve Tekinâ€™e gÃ¼Ã§ kullanÄ±mÄ±nÄ±n mutlak gereklilik olmadÄ±ÄŸÄ±na hÃ¼kmetti. Karar gereÄŸi BelÃ§ika, Tekinâ€™in davacÄ± anne ve babasÄ±na mahkeme masraflarÄ± dahil olmak Ã¼zere 26 bin Euro (106 bin TL) tazminat Ã¶deyecek. Cezaevinde hÃ¼cre deÄŸiÅŸtirme sÄ±rasÄ±nda gÃ¶revlileri provoke ettiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼len Tekin, aldÄ±ÄŸÄ± darbeler sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.