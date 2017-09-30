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    AİHM için Türkiye’nin liste ısrarı

    Güven ÖZALP / BRÜKSEL
    30.09.2017 - 22:42 | Son Güncelleme:

    AVRUPA İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) görev süresi 30 Nisan’da dolan Türk yargıç Işıl Karakaş’ın yerine geçecek ismin belirlenebilmesi için hazırlanan listeler Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) ile Türkiye arasında güç gösterisine dönüştü.

    Daha önce iki liste hazırlayan ancak her iki liste de “gösterilen adayların AİHM yargıcı seçilmek için gerekli şartları karşılamadığı gerekçesiyle” ilgili danışma biriminin “Değiştirin” telkiniyle karşılaşan Ankara, son listesinde ısrarcı oldu.

    Türkiye, danışma biriminin tavsiyesini dikkate almayarak bir önceki listede yer alan isimleri AKPM’ye bildirdi. Listede, aynı zamanda Hollanda vatandaşı olan ve kariyerinin tamamını geçirdiği bu ülkede hukuk bürosu bulunan Famile Arslan, Yargıtay Üyesi Basri Bağcı ve Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Ergin Ergül yer aldı. Üç aday önceki gün (Cuma) Paris’te AKPM’nin AİHM yargıçlarını seçmekle görevli özel komitesi tarafından mülakata alındı.

    Komitenin, adayların gerekli hukuki niteliklerinin ve deneyimlerinin yanında bazı pratik unsurlara da özellikle dikkat ederek yapacağı değerlendirmesini Ankara ve AKPM’ye önümüzdeki günlerde iletmesi bekleniyor. Komitenin iki seçeneği var. Adaylar yeterli bulunmazsa komite, AKPM Genel Kurulu’nda yapılacak oylamada “ret” oyu kullanılmasını tavsiye edecek. Adayların yeterli bulunması halinde ise “en iyi” adayın hangisi olduğu belirtilerek ilgili isme oy verilmesi tavsiye edilecek. AKPM’deki oylamada genelde komitenin tavsiyesine bağlı kalınıyor. Oylamanın 9-13 Ekim’de Strasbourg’da yapılacak AKPM Genel Kurul çalışmaları sırasında yapılması bekleniyor.

    Etiketler: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi , AİHM , Türkiye , hakim , Işıl Karakaş , Famile Arslan , Basri Bağcı , Ergin Ergül
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