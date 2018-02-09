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    Komşu vahşeti: Aidat için yöneticiyi tanınmaz hale getirdi

    Hürriyet Haber
    09.02.2018 - 14:38 | Son Güncelleme:

    İzmir’de apartman yöneticisi olduğu öğrenilen 70 yaşındaki adam, iddiaya göre, aidat istediği için komşusu tarafından saldırıya uğradı. Ağır yaralanan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı. 

    KARŞIYAKA ilçesine bağlı Yalı Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda yaşayan  M.A.K., İddiaya göre, yaklaşık 1 buçuk yıldır apartman aidatlarını ödemeyince, 70 yaşındaki apartman yöneticisi E.A., duruma tepki gösterdi. M.A.K.'nin aidat borcunun yazılı olduğu bir kağıt hazırlayıp apartman girişindeki panoya astı. Akşam saatlerinde panodaki kâğıdı gören M.A.K, öfkelenerek E.A.'nın dairesine gitti. M.A.K. yaşlı adamın kapısını defalarca çaldı, fakat açan olmayınca tehditler savurarak dairesine geri döndü. Bir gün sonra markete gitmek için dairesinden çıkan E.A., apartman girişinde M.A.K. ile karşılaştı. E.A.'ya tepki gösteren M.A.K. yaşlı adama saldırdı. Şahıs dakikalarca yaşlı adamı apartman girişinde döverken, E.A.'nın imdadına yoldan geçen bir vatandaş da kavgayı ayıramadı.Yaşanan bu anlar ise apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Komşu vahşeti: Aidat için yöneticiyi tanınmaz hale getirdi

    Çevredeki vatandaşların şikayeti üzerine söz konusu adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan yönetici sağlık ekipleri tarafından Çiğli Bölge Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaşlı adamın elmacık kemiğinde ve burnunda kırıklar olduğu tespit edildi.  M.A.K. gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Etiketler: komşu dayağı , izmir , apartman yöneticisine dayak , son dakika
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