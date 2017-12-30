Ahu Türkpençe kimdir? Kaç yaşındadır?

Ahu Türkpençe, 2 Ocak 1977, Samsun doğumlu, Türk kadın oyuncudur.

Tiyatroya karşı büyük bir ilgi duyan, fakat on sekiz yaşına kadar tiyatro ile hiç uğraşmayan sanatçı, çok yakın bir arkadaşının yardımı ile Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin elemelerine girdi.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'(MSM)ne girdikten sonra Yıldız Teknik Üniversitesi'nde gördüğü fizik eğitimini dondurdu. MSM'ye girdiği ilk sene dışarıda çalışılmasına izin verilmiyordu. Diğer senelerde "Yedi Numara" ve "Azad" gibi televizyon dizilerinde oynadı. Bir İstanbul Masalı adlı diziyle herkes tarafından tanınan birisi haline gelen oyuncu, Şöhret adlı diziyle başarısını devam ettirdi. "Neredesin Firuze" ile sinema dünyasıyla tanıştı.