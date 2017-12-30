Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Ahu Türkpençe kimdir? Kaç yaşındadır?

    Ahu Türkpençe kimdir? Kaç yaşındadır?

    Hürriyet Haber
    30.12.2017 - 16:47 | Son Güncelleme:

    Ahu Türkpençe kimdir sorusu birçok kişi tarafından oldukça merak edilen ve araştırılan isimlerin başında yer almaya başladı. Oynadığı diziler ve filmlerle başarısını sürdüren ve adından söz ettiren Ahu Türkpençe kimdir? Kaç yaşındadır?

    Ahu Türkpençe, 2 Ocak 1977, Samsun doğumlu, Türk kadın oyuncudur.

    Tiyatroya karşı büyük bir ilgi duyan, fakat on sekiz yaşına kadar tiyatro ile hiç uğraşmayan sanatçı, çok yakın bir arkadaşının yardımı ile Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin elemelerine girdi.

    Müjdat Gezen Sanat Merkezi'(MSM)ne girdikten sonra Yıldız Teknik Üniversitesi'nde gördüğü fizik eğitimini dondurdu. MSM'ye girdiği ilk sene dışarıda çalışılmasına izin verilmiyordu. Diğer senelerde "Yedi Numara" ve "Azad" gibi televizyon dizilerinde oynadı. Bir İstanbul Masalı adlı diziyle herkes tarafından tanınan birisi haline gelen oyuncu, Şöhret adlı diziyle başarısını devam ettirdi. "Neredesin Firuze" ile sinema dünyasıyla tanıştı.

    Etiketler: ahu türkpençe kimdir , ahu türkpençe kaç yaşında
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri