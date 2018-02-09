Ahu TuÄŸbaâ€™nÄ±n kÄ±zÄ±na 7 yÄ±l sonra ikinci ÅŸok!

Ahu TuÄŸbaâ€™nÄ±n kÄ±zÄ± Ahu Anjelik Alajbeguâ€™ya ait, Bodrumâ€™un YalÄ±kavak Mahallesi SÃ¼mbÃ¼l Sokak Sporkent Tatil Sitesiâ€™ndeki 270 noâ€™lu villaya yapÄ±lan eklenti ve odanÄ±n kaÃ§ak olduÄŸu gerekÃ§esiyle, 2011â€™de dÃ¶nemin YalÄ±kavak Belde Belediyesi tarafÄ±ndan yÄ±kÄ±m kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ± ve yaklaÅŸÄ±k 6 bin lira para cezasÄ± verildi. Bunun Ã¼zerine Ahu TuÄŸba, kÄ±zÄ±na vekaleten MuÄŸla 1. Ä°dare Mahkemesiâ€™nde avukatÄ± Ersin Uslu aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile dava aÃ§tÄ±. DavanÄ±n lehlerine sonuÃ§lanmasÄ± Ã¼zerine cezalar ve yÄ±kÄ±m kararÄ± iptal edildi.



â€™CUMHURBAÅžKANIMIZI SEVÄ°YORUM DÄ°YE YAPTILARâ€™



Halen annesi Ahu TuÄŸba ile ABDâ€™de bulunan Ahu Anjelik Alajbeguâ€™nun Ä°stanbulâ€™daki adresine, 2 Ocak 2018 tarihinde gÃ¶nderilen Bodrum Belediyesi EncÃ¼men KararÄ± ile 2 bin 813 lira 57 kuruÅŸ idari para cezasÄ± tebliÄŸ edildi. Ahu TuÄŸba, tebligattan ABDâ€™de haberdar olduklarÄ±nÄ± belirterek, tepki gÃ¶sterdi. TuÄŸba, 1999 yÄ±lÄ±nda kÄ±zÄ±nÄ±n Ã¼zerine babasÄ± tarafÄ±ndan tapusu alÄ±nan villada, eklentiler yapmak iÃ§in dÃ¶nemin YalÄ±kavak Belediye BaÅŸkanÄ± Celal YÄ±ldÄ±zhanâ€™dan izin aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Belediye, ben CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z Recep Tayyip ErdoÄŸanâ€™Ä± seviyorum, onun icraatlarÄ±nÄ± sonuna kadar savunuyorum, bunlarÄ± her yerde sÃ¶ylÃ¼yorum diye bunlarÄ± baÅŸÄ±mÄ±za iÅŸ aÃ§tÄ±. Site yÃ¶netimi ve bazÄ±larÄ± belediyeye ÅŸikayet edip, cezalarÄ± yazdÄ±rdÄ±lar. YarÄ±madaâ€™da yÄ±kÄ±lacak 60 bin ev ve otel var. Ã–nce onlarÄ± yÄ±ksÄ±nlar. Onlara ceza yazsÄ±nlar. 7 yÄ±l Ã¶nce verilen bu karara itiraz etmiÅŸ ve davayÄ± kazanmÄ±ÅŸtÄ±k, cezalar iptal edilmiÅŸti. Åžimdi bu neyin nesi! Benim Alanya ve Antalyaâ€™da denize sÄ±fÄ±r dairem var, orada yaÅŸÄ±yorum. O evde Ã§ok az sÃ¼re kaldÄ±k. AyrÄ±ca bu olaylardan Ã¶tÃ¼rÃ¼ kÄ±zÄ±mÄ±n psikolojisi bozuldu, psikolojik tedavi gÃ¶rmeye baÅŸladÄ±. ErdoÄŸan sevgim yÃ¼zÃ¼nden CHPâ€™li belediye bana cephe aldÄ±. Ancak bu iÅŸin peÅŸini bÄ±rakmam. AyrÄ±ca ÅŸu anda o evde oturmadÄ±ÄŸÄ±m gibi 4 bakÄ±ma muhtaÃ§ hastaya tahsis ettim, onlar kalÄ±yor" dedi. Ahu TuÄŸba, tekrar dava aÃ§acaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.



TuÄŸbaâ€™nÄ±n avukatÄ± Ersin Uslu ise "Bir avukat olarak encÃ¼menin verdiÄŸi idari para cezasÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼nce ben de ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±m. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu konuda aÃ§Ä±lan davalarÄ± kazandÄ±k, cezalar iptal edildi. Bu ceza mÃ¼kerrer oldu. Yani hukuka uygun deÄŸil. Ya alÄ±nan mahkeme kararlarÄ± unutuldu ya gÃ¶zden kaÃ§tÄ±. Ã–nce belediyeye uyarÄ± yapacaÄŸÄ±z, itiraz edeceÄŸiz. ArdÄ±ndan cezanÄ±n iptali iÃ§in dava aÃ§acaÄŸÄ±z" diye konuÅŸtu.



â€™YAPTIÄžIMIZ Ä°ÅžLEM YASALARA AYKIRI DEÄžÄ°Lâ€™



Ä°mar ve Fen Ä°ÅŸlerinden Sorumlu Bodrum Belediye BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Taner Uslu ise kararla ilgili ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:



"7 yÄ±l Ã¶nce belde belediye gÃ¶revlilerinin yaptÄ±ÄŸÄ± bazÄ± yanlÄ±ÅŸ uygulamalarÄ± tespit ettik. Ahu TuÄŸbaâ€™nÄ±n kÄ±zÄ±na ait evde, imara aykÄ±rÄ± olan bÃ¶lÃ¼mler var; bunlarÄ±n yakÄ±lmasÄ± gerekir. EncÃ¼men olarak kaÃ§ak yapÄ± gereÄŸince ve 3194 sayÄ±lÄ± Ä°mar Kanunuâ€™nun 42â€™nci maddesi gereÄŸince iÅŸlemimizi gerÃ§ekleÅŸtirdik. Bu konuda beni ÅŸikÂƒyet etmiÅŸlerdi, ben de adli yargÄ±ya bu konuda ifade verdim. YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÅŸlem yasalara aykÄ±rÄ± deÄŸil, aksine uygundur. Herkesin her karara itiraz etme hakkÄ± tabii ki vardÄ±r. Ama biz yasalar ne sÃ¶ylÃ¼yorsa onu yapÄ±yor, uyguluyoruz. Bu aÃ§Ä±klamalarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda olanlar polemiÄŸe girer, biz de o iÅŸe girmeyiz."





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