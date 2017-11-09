Ahu Sungur'dan Su Kutlu'ya tokat!

Çukurdere'de Maksude karakterine hayat verecek olan Ahu Sungur, bu ilk sahneyi, instagram hesabından "Setimizin ilk günü, Çukurdere'nin ilk karesini çektik. Evet biraz sert, evet çokça trajik... Pek yakında görücüye çıkıyoruz, yolumuz, bahtımız açık olsun. Bizi sevmeniz dileğiyle" cümlelerini yazarak takipçileriyle paylaştı.

Damla karakteriyle ekranlarda olacak Su Kutlu ise"Böyle bir projede yer almaktan dolayı çok mutluyum, belki ilk set günümüzü geride bırakmış olabiliriz ama bütün ekip olarak seyircimizle bir an önce buluşmak için sabırsızlanıyoruz" dedi.