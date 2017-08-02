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    Ahrar'uş Şam'ın yeni lideri seçildi

    AA
    02 Ağustos 2017 - 09:31Son Güncelleme : 02 Ağustos 2017 - 09:31

    Suriye’deki cihatçı gruplardan Ahrar’uş Şam'ın yeni lideri Ebu'l Bera oldu.

    Ahrar'uş Şam'dan AA muhabirine yapılan açıklamada, grubun yeni liderinin seçildiği belirtildi. Açıklamada, 'Ebu Ammar' künyesiyle bilinen Ali Ömer'in istifasının kabul edildiği, boşalan göreve Ebu'l Bera'nın getirildiği aktarıldı.

    Etiketler: Ahraru’ş Şam , suriye , idlib
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