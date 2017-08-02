Ahrar'uş Şam'ın yeni lideri seçildi

Ahrar'uş Şam'dan AA muhabirine yapılan açıklamada, grubun yeni liderinin seçildiği belirtildi. Açıklamada, 'Ebu Ammar' künyesiyle bilinen Ali Ömer'in istifasının kabul edildiği, boşalan göreve Ebu'l Bera'nın getirildiği aktarıldı.
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