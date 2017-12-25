Ahmet Şık'ın savunmasına 'siyasi' engeli

FETÖ/PDY, DHKP/C ve PKK/KCK örgütlerine üye olmamakla birlikte, örgüt adına suç işlemekle suçlanan 18’i Cumhuriyet gazetesi çalışanı 20 kişi hakkındaki davanın 5’inci duruşması dün görüldü. İstanbul 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu yargılanan Ahmet Şık, Akın Atalay, Murat Sabuncu, Emre İper ve ‘Jeansbiri’ hesabının sahibi olduğu iddia edilen Ahmet Kemal Aydoğdu ile tutuksuz sanıklar katıldı.

SAVUNMA İÇERİĞİNİ AŞMA

Mahkeme Başkanı Abdurrahman Orkun Dağ, duruşmaya öğlen arası vereceğini söyleyince Ahmet Şık söz istedi. Mahkeme Başkanı Dağ, “Savunma kapsamını aştığını düşünürsem savunmayı sonlandırırım” diyerek Şık’a söz verdi. Ahmet Şık, “Memleketin kendinden olmayanlarına değişik biçimlerde ve düzeyde terörist muamelesi yapan bir iktidar var. Terörist muamelesini akıl almaz suçlamalara dönüştüren iktidar güdümünde bir yargı var” diye konuştu.

Şık’ın bu sözleri üzerine, Dağ “Savunma içeriğini aşma, iktidarla, yargıyla senin işin yok” diyerek uyardı. Mahkeme Başkanı’nın, Şık’a “Sen” diye hitap etmesine bağırarak tepki gösteren bir izleyici de salondan çıkarıldı. Şık’ın, AK Parti’yle ilgili beyanları üzerine Mahkeme Başkanı, siyasi savunma yaptığını belirterek, “Bu siyasi bir dava değil. Sanığın bu şekilde savunma yapmasına izin veremem. Sanığı dışarı alın” dedi. Şık ise “Bu bir siyasi davadır. Siyaset, medya, yargı eliyle yürütülen bir dava bu. Umarım siz kendiniz gibi bir mahkemede yargılanmazsınız” diye konuştu. Jandarma tarafından salondan çıkartılan Şık, “Bunların hesabını soracağız. Hepsi yargılanacak” diye bağırdı. Verilen aranın ardından yeniden başlayan duruşmaya Ahmet Şık alınmadı.

SABUNCU: ARKADAŞIM TEK BAŞINA

Tutukluluk haline ilişkin görüşü sorulan Murat Sabuncu ise şunları söyledi: “Aslında bir savunma hazırlamıştım. Ama arkadaşım Ahmet Şık savunmasını yapamadığı için ben de yapmayacağım. Yurtdışında firarda olan Zekeriya Öz yüzünden 12 ay tutuklu kaldı, sonra beraat etti. Sizden bir ricam var, arkadaşım (Ahmet Şık) aşağıda tek başına duruyor. İzin verirseniz yanına gitmek istiyorum. Bugün oğlumun doğum günü, siz onu içeri almadınız. Biz gazeteciyiz, biz sadece gazetecilik yaptık.”

Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı Mart’a erteledi.

TGC: SAVUNMA HAKKI SINIRLANAMAZ

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), gazeteci Ahmet Şık’ın duruşma salonundan çıkarılmasına tepki göstererek, savunma hakkının kısıtlandığını belirtti. TGC’nin internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi: “Yargıcın Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu karşısındaki konumu nedeniyle sanık savunmasına başlamadan önce savunmanın sınırlarını çizmesi ve belirtmesi adil yargılanma ilkesinin ihlalidir. Yargıçlar Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun 204’üncü Maddesi’ne göre sanığın savunmasını kısıtlayamaz. Ahmet Şık hakkında uygulanan Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ilgili maddesi halen görülmekte olan duruşmada geçerli değildir. Ahmet Şık’ın savunmasına siyasi iktidarı eleştirerek başlamasından bağımsız yargının rahatsızlık duyması kabul edilemez. Dolayısıyla yaşanan olay, ortada Ahmet Şık’ın sözlerinden gocunan bir yargı olduğunu bize gösteriyor. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak Cumhuriyet davasında tutuklu yargılanan gazetecilere, bütün tutuklu gazetecilere adil yargılanma hakkı istiyoruz. Son dönem yargılamalarının tümünde şunu gözlemlemekteyiz; sanıkların nasıl savunma yapmaları gerektiği mahkeme heyetlerince sanıklara dikte ediliyor ve sanıklar sürekli bu yönde uyarılıyor. Adil yargılamada sanık savunmasını özgürce yapmalıdır ve bu hakkı hiçbir biçimde kısıtlanmamalıdır.” (İSTANBUL)

CUMHURİYET’E DESTEK KHK’LARA ELEŞTİRİ

İSTANBUL Adalet Sarayı’nda görülen Cumhuriyet gazetesi davası öncesi Çağlayan Meydanı’nda açıklama yapan İstanbul ve Ankara Barosu Başkanları pazar günü çıkarılan 695 ve 696 sayılı KHK’ları eleştirdi. İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu düzenleme için “En vahim uygulama” dedi. Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran KHK’lar ile paramiliter (yarı askeri) güçler oluşturulacağını savundu.

(Fırat ALKAÇ/İSTANBUL)