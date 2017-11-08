Ahmet Şık'a 5 yıl önce açılan davadan beraat

Haberleri ve Twitter paylaşımları gerekçe gösterilerek 1 yıla yakın süredir tutuklu bulunan Ahmet Şık'ın 2012'de OdaTV davası kapsamında tutuklu olduğu Silivri Cezaevi çıkışındaki sözleri nedeniyle yargılandığı davada karar çıktı. Silivri 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya Şık'ın avukatı Can Atalay katıldı.

Atalay, duruşmada, “Şikayetçi olanların tümü ya tutuklu ya da firari durumdadır. Soruşturmayı yürüten polisler ve savcılar ile kovuşturma yapan herkes yönünden suç duyurusunda bulunuldu. Doğrudan beraat kararı verilmesi gerekmektedir” dedi. Mahkeme, Şık'ın üzerine atılı kamu görevlisine hakaret ve tehdit suçlarını işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden her iki suçtan ayrı ayrı beraatine hükmetti.