Ahmet Şık sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılamadı

İstanbul 17’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, devleti kurum ve organlarını aşağılama” suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Ahmet Şık’ın avukatı Can Atalay, “Müvekkil uzun tutukluluk nedeniyle sağlık sorunları yaşamaktadır. Kendisi savunma yaptıktan sonra biz de beyanda bulunmak isteriz. Ayrıca SEGBİS ile değil mahkeme huzurunda savunma yapmak istediğini, cezaevi koşullarında savunmasını hazırlamakta güçlük yaşadığını biliyorum” dedi.

Mahkeme, Şık’ın savunmasını yapması için süre vererek duruşmayı erteledi.