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    Ahmet Şık sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılamadı

    Ayşegül USTA/İSTANBUL
    30.01.2018 - 13:32 | Son Güncelleme:

    Gazeteci Kerem Kocalar’ın, 2015-2016’da sosyal medyadaki bazı paylaşımları nedeniyle Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) yaptığı e-ihbar üzerine gazeteci Ahmet Şık hakkında açılan iki ayrı dava birleştirildi. Başka suçtan tutuklu olan Şık, sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılamadı.

    Ahmet Şık sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılamadıİstanbul 17’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, devleti kurum ve organlarını aşağılama” suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Ahmet Şık’ın avukatı Can Atalay, “Müvekkil uzun tutukluluk nedeniyle sağlık sorunları yaşamaktadır. Kendisi savunma yaptıktan sonra biz de beyanda bulunmak isteriz. Ayrıca SEGBİS ile değil mahkeme huzurunda savunma yapmak istediğini, cezaevi koşullarında savunmasını hazırlamakta güçlük yaşadığını biliyorum” dedi.

    Mahkeme, Şık’ın savunmasını yapması için süre vererek duruşmayı erteledi.

    Etiketler: Kerem Kocalar , Başbakanlık İletişim Merkezi , BİMER , son dakika
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