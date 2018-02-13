Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Ahmet Kaya’nın ailesinden video tepkisi: 'Büyük saygısızlık'

    Ahmet Kaya’nın ailesinden video tepkisi: 'Büyük saygısızlık'

    Özge EĞRİKAR/İSTANBUL
    13.02.2018 - 10:22 | Son Güncelleme:

    Fransa’da 18 yıl önce hayatını kaybeden Ahmet Kaya’nın hayatının 13 şarkı ile anlatıldığı internetteki bir videonun kendilerinden izin almadan yayınladığını iddia eden eşi Gülten Kaya ile kızları Turaç Melis Kaya ve Çiğdem Öztürk Enva Medya şirketine 49 bin liralık tazminat davası açtı. Dava dilekçesinde, “Ahmet Kaya’nın hatırasına büyük bir saygısızlık teşkil eden bu video, müvekkillerimde üzücü ve yıpratıcı bir hal almıştır” dedi.

    İSTANBUL Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesinde Gam Müzik şirketinin Ahmet Kaya’ya ait eserlerin mali haklarının kullanım haklarını devralan yapımcı şirket olduğunun belirtilerek şu ifadelere yer verildi: Ahmet Kaya’nın ailesinden video tepkisi: Büyük saygısızlık

    “Davalı Enva Medya Yayın Yapım ve Yayıncılık AŞ tarafından internetten Ahmet Kaya hakkında bir video yayınlandı. 'Ahmet Kaya aslında kim? Şarkılarıyla Ahmet Kaya' başlığıyla 17 Ekim 2017 tarihinde yayınlanan, hayatının ve şarkılarının anlatıldığı bu videoyu kısa sürede 800 bin kişi izledi. Mirasçılarından izin alınmadan yayınlanan bu videonun altına müteveffa hakkında hakaret içerikli yorumlar yapıldı. 12 dakikalık videoda Ahmet Kaya hakkında doğru ya da yanlış olduğuna bakılmaksızın, bir kısmı müteveffanın sözleri olmadığı halde yanlı ve yanlış hayat hikayesi anlatıldı. Videoda müteveffanın 13 şarkısı, 3 video klip,1 konser filmi, 1 belgesel, 3 kitap,3 albüm kapak görüntüsü, eşinden ve kızlarından izin alınmadan yayınlandı. Bir kurgudan ibaret olan bu video, diğer sosyal paylaşım sitelerinde de defalarca paylaşıldı. Videonun içeriğinde Ahmet Kaya hakkında homofobik ve LGBT karşıtı ve terör yanlısı olduğu şeklinde bir algı oluşturulmaya çalışıldı” denildi.

    'HİÇBİR ZAMAN TERÖR YANLISI OLMADI'

    Ahmet Kaya’nın hayatının hiçbir döneminde eşcinsellik ya da başka hiçbir cinsel yönelime ilişkin olumsuz bir açıklaması ve nefret söyleminde bulunmadığını dava dilekçesinde anlatan mirasçıların avukatı, “Müteveffa her zaman barışı destekleyen bir müzisyen olarak asla terör yanlısı olmamıştır. Aksine Türkiye’de kardeşliği ve birliği müzikle ifade etmeye çalışan Ahmet Kaya, sırf bu nedenle kendisine yapılan saldırılar nedeniyle çok sevdiği ülkesine dönememiştir. Ahmet Kaya’nın hatırasına büyük bir saygısızlık teşkil eden bu video, müvekkillerimde üzücü ve yıpratıcı bir hal almıştır” dedi. İnternetteki bu videonun mirasçı olan müvekkillerini derinden üzdüğünü belirten davacıların avukatı, “Müteveffanın yaşadıklarının, hayatının, sözlerinin ve eserlerinin 12 dakikalık bir videoda anlatılması olanaklı değildir. Davalı şirket, toplumda hiçbir hassasiyet göstermeksizin müteveffayı itibarsızlaştırmak, hedef göstermek ve bu haksız yollarla kendisine gelir elde etmeyi amaçlamıştır. Müvekkillerim için bin lirası maddi, 15 bin lirası manevi olmak üzere toplam 49 bin lira tazminatın davalılardan tahsilini istiyoruz. Ayrıca dava konusu bu videonun internetten kaldırılmasını talep ediyoruz” dedi.

     

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: ahmet kaya , DAVA , Video , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri