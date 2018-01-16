Ahmet Hakan #SoruHürriyeti'nde sizin sorularınızı yanıtladı

* Tuba Deniz: Haber programı sunmak mı yoksa tartışma programı yönetmek mi? Sizce hangisinde daha başarılısınız?

* Erkut Günel: Ben gerçek Ahmet Hakan'ı çok merak ediyorum. Ahmet Hakan kimdir, nedir? Yani, sosyal demokrat mıdır, Atatürkçü müdür, muhafazakar mıdır, liberal midir, milliyetçi midir, sağcı mıdır, solcu mudur, komünist midir, anarşist midir, anti-militarist midir?

* Mehmet Salih Tekin: Eskiden muhafazakar bir düşünceye sahiptiniz, şimdi ne oldu, bu değişimin sebebi ne?

* Hasan Altuntaş: Kendinizi korkmadan işinizi yapıyor hissediyor musunuz? Oto sansür uyguluyor musunuz? Tutuklu meslektaşlarınız hakkında ne düşünüyorsunuz?

* Ortada durmayı nasıl bu kadar iyi başarabiliyorsunuz?

* Taha Polat: Sizin haber sunuşunuzu beğeniyorum. Eleştirileriniz güzel. Ama bazen görünürde bile tarafsız olmadığınızı fark ediyor musunuz? Müftü oğlusunuz ama neden dini hoşunuza gittiği gibi yorumluyorsunuz?

* Nazım Teknelioğlu: Gündemi siz mi belirliyorsunuz, patronlarınız mı?

* Onur Karahan: Tarafsız Bölge’de çoğunlukla aynı katılımcılarla birbirinden farklı konuları tartıştırmaktan sıkılmadınız mı?

* Neden İyi Parti’ye programlarında yer vermiyor? Sataşmalarda bile cevap hakkı kullandırmıyorsunuz?

* Selim Altınkaynak: Siyasi partiler hazineden aldıkları seçim yardımı paralarını hak ediyorlar mı?

* Hasan Ceyhan: Gazetecilik bölümü öğrencisiyim. Gazetecilik mesleği hakkında neler tavsiye edersiniz? Bu meslekte daha büyük yerlere nasıl gelebilirim?

* Bilal Şahin: Ben de engelliyim. Bir engelli vatandaşın Bursa'da belediye otobüsüne alınmamasını, bu ayrımcılıktan bıktığımızı gündeme getirir misiniz?

* Hasan Bayrak: Birlikte tavla oynayabilir miyiz?

* Cavit Başkarahan: Gidişattan umutlu musun?

* Burhanisa: Ahmet Bey sakallarınızı kesmeyi hiç düşündünüz mü?

* Kamu personeline sakal yasağının kaldırılması gerektiği yönünde bir yazı yazıp anket yapmıştınız, takipçisi olacağını söylemiştiniz. Hala gelişme yok. Tekrar gündeme getirir misiniz?

* @rsekmekci: Sayın Hakan ben de imam-hatipliyim. Senin kadar yeni olmasa da Atatürk'ü keşif konusunda ben de yeni sayılırım. Bu durumu nasıl yumuşak bir şekilde çevreme aktarabilirim?

* Sudem Yılmaz: Zamanında üç partinin de kaldırmak üzerinde anlaştığı YÖK şimdi ne yapıyor? Sizce ne zaman Yükseköğrenim Bakanlığı olur?

* Cem Çetin: Siyaset para kazanma aracı mı oldu?

* Yaz saatinde neden ısrar ediliyor?

* Enver İşçi: Berberlere hafta sonu tatili yapıldı, hafriyat kamyonu şoförlerine ise tatil yok. Yorgun beyinle kaza yapılıyor, sonra sizin tabirinizle hafriyat terörü deniliyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

* @mumin_52: Bir oğlum olursa senin adını veririm Ahmet Hakan, artık bir altın takarsın...

* Bedelli askerlik bekleyenlerden onlarca mesaj geldi... Aynı şekilde KİT çalışanlarından… Mübaşirlerden… 2016 astsubay mezunlarından… ÖYP’li araştırma görevlilerinden… Eşi özelde çalışan sözleşmeli öğretmenlerden… İhlaszedelerden... Farklı farklı çok sayıda kişinin ismini anarak "Neden programınıza konuk etmiyorsunuz" diye soranlar... Yani yüzlerce vatandaş farklı konularda haksızlığa uğradığını söylüyor ve Ahmet Hakan'ın bu konuları gündeme getirmesini istiyor. Bir yorumunuz var mı?

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