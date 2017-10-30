Ahmet Edip Uğur kimdir?

Ahmet Edip Uğur 7 Nisan 1950 tarihinde Balıkesir’de doğdu. Orta Öğrenimini İstanbul IşıkLisesi’nde, Yüksek Öğrenimini İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Kimya Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı.



Balıkesir Ticaret Odası Başkanlığı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Balıkesir Şube Başkanlığı yaptı. Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanlığı görevine 2008 yılından bu yana devam ediyor.

Balıkesir Milletvekili olarak 18. Dönemde ilk kez Parlamento’ya girdi. Adalet ve Kalkınma Partisi Balıkesir Kurucu İl Başkanlığı’da yapan Ahmet Edip Uğur, 22. 23. ve 24. Dönemde üç defa üst üste Milletvekili seçildi. 2008 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve "Mali ve İdari İsler" Başkanı olarak görev yaptı.

30 Mart 2014 Mahalli İdareler seçiminde, Adalet ve Kalkınma Partisi‘nden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Ahmet Edip Uğur evli ve üç çocuk babasıdır.