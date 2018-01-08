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    Ahmedinejad’a gözaltı iddiası

    Hürriyet Haber
    08.01.2018 - 01:44 | Son Güncelleme:

    Arap basını, eski İran cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın İran’daki karışıklığa neden olduğu suçlamasıyla gözaltına alındığını öne sürdü.

    İddiaya göre; Ahmedinejad, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in emriyle Şiraz kentinde gözaltına alındı. El-Kuds El Arabi gazetesinin Tahran’daki ‘güvenilir kaynaklara’ dayandırdığı habere göre İran hükümeti, Ahmedinejad’ı dini lider Ali Hamaney’in de onayıyla ev hapsine almak istiyor. 2017 Aralık ayı sonlarında Buşehr kentine bir ziyaret gerçekleştiren Ahmedinejad, İran’ın ‘yanlış yönetimin’ ceremesini çektiğini, mevcut Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve hükümetinin ülkeye sahip olduklarını sandığını ve halkın cahil olduğuna inandıklarını söylemişti. Muhafazakâr bir siyasetçi olan Ahmedinejad’ın bu konuşmasıyla İran’daki gösterilerin ‘muhafazakârların kalesi’ olarak bilinen Meşhed’de başlaması ilişkilendirilmişti.

    ‘İLKOKULDA İNGİLİZCEYE YASAK’

    Öte yandan, protesto gösterilerinin sona erdiği İran’da hükümet, ilkokullarda İngilizce öğretilmesini yasakladı. Yüksek Öğrenim Konseyi Başkanı Mehdi Navid-Adam, önceki gece devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, “İlkokul seviyesindeki devlet okullarında ve özel okullarda İngilizce öğretilmesi yasalara ve yönetmeliklere aykırı” dedi. İran’da İngilizce eğitimi genel olarak 12-14 yaş arası çocuklara veriliyor, ancak bazı ilkokullar daha küçük yaştaki çocuklar bazı okullarda İngilizce dersi alabiliyor. Ülkedeki dini liderler, yabancı dil eğitimi üzerinden sıklıkla “kültürel istila tehlikesi”ne dikkat çekiyor.

    Etiketler: gazetehaberleri , gözaltı
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