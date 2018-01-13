'Ahır' deyip yıktılar

KÖY enstitüleri, Türkiye’nin aydınlanma atağında önemli kilometre taşlarından biriydi. O köy enstitülerinden biri de 1940 yılında Trabzon Beşikdüzü’ne yapılmıştı. Türkiye’deki ilk köy enstitülerinden biri olan binalardan, çok sayıda öğrenci mezun oldu. Köy enstitülerinin kapatılmasının ardından binalar, 1971 yılına kadar öğretmen okulu olarak hizmet verdi, ardından da öğretmen lojmanına dönüştürüldü. Son yıllarda metruk halde kalan binalar, 20 milyon liraya mal olacak 10 katlı ve 500 öğrenci kapasiteli öğrenci yurdu yapımı için yıkıldı.



Beşikdüzü Belediyesi resmi internet sitesi ve sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Ahırları yıktık, yurt yapıyoruz” ifadesini kullandı.



MEZUNLARI ÜZDÜ

Belgesellere de konu olan eğitim binalarıyla ilgili duyuruda “ahır” ifadesinin geçmesine enstitü mezunları tepki gösterdi.



Salim Kalay, "1951-52'lerde mezun oldum. Burada başkanın ‘ahır’ ifadesi kullanması beni sonsuza kadar üzmüştür. Üzüldük, bizi temsil eden bir yerdi. O okul olmasaydı Beşikdüzü nasıl olurdu?" dedi.







‘ÇOK AĞIR OLDU’

Emekli öğretmen Ahmet Gözaçan da "Böyle bir söz keşke hiç söylenmemiş olsaydı. Köy enstitüleri aydınlanma devriminin meşaleleridir. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Ahır kelimesi çok ağır oldu" diye konuştu.



Belediye Başkanı Orhan Bıçakçıoğlu ise “Bu binalar son yıllarda ahır olarak kullanılıyordu. Buradaki hayvanları kolluk kuvvetleri ile çıkardık. Tepki gösterenler ideolojik yaklaşanlardır” dedi.



AYDINLANMA SÜRECİNİ AHIRDA MI BAŞLATTIK

EMEKLİ öğretim görevlisi ve aynı zamanda Beşikdüzü Köy Enstitüsü'nde bir süre idarecilik yapan Murat Cihan enstitünün yıkılmasına ve ‘ahır’ benzetmesine şu tepkiyi verdi: "Sayın başkanın böyle bir benzetme yapması büyük bir talihsizliktir. Eğer art niyetli değilse böyle bir benzetmenin yapılması mümkün değildir. Oranın yurt olması güzel ama benzetme yanlış. Biz ahırda mı öğretmenlik yaptık? Ahırda mı bunca aydınlanma sürecini başlattık? Binlerce kişiyi oradan mezun ettik. Orada yetişen çiçekler ülkenin her tarafına güzel kokular saçtı. Ahır kelimesini tasvip etmiyorum, kınıyorum."



