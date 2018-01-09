Zeki Müren'in pilot aşkına gönderme

Vizyona girdiği ilk 3 günde 1 milyon 331 bin 691 kişinin izlediği “Arif v 216”, her detayıyla adından söz ettirmeyi başarıyor. Cem Yılmaz’ın hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünde oynadığı filmin en dikkat çekici sahnelerinden biri de Zeki Müren’in uçakta göründüğü anlar. Filmin ikinci yarısında yer alan o sahnede Müren’in pilot aşkına gönderme yapılıyor. Çağlar Çorumlu’nun canlandırdığı Zeki Müren, kendi uçağını kullanması için Arif’e (Cem Yılmaz) veriyor. Arif “Peki pilot? Pilot kim olacak?” diye sorunca duygusallaşan Müren, “Ah pilot pilot” diyerek iç çekiyor.

SEVENLER KANATLIDIR



1996 yılında vefat eden Zeki Müren, ölümünden önce Aziz Üstel’e verdiği bir röportajda geçmişte bir üsteğmen pilotla aşk yaşadığını açıklamıştı. Müren’in pilot sevgilisi evliydi ve iki çocuk sahibiydi. Sanatçının “Hayat Bazen Tatlıdır, Sevenler Kanatlıdır” şarkısını da pilot aşkı için bestelediği söyleniyor.

Durdurun uçağı

Zeki Müren, Türkan Şoray’la başrolü paylaştığı 1966 yapımı “Düğün Gecesi” filminde de bir uçak sahnesinde rol aldı. Pilota “Durdurun uçağı, inecek var” diye seslenen Müren’in Şoray’la birlikte paraşütle atladığı sahne kült oldu.





“Arif v 216” filminde Zeki Müren’i Çağlar Çorumlu canlandırdı.