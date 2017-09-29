Ah o gemiyi ben de alsaydım...

Yazı geride bıraktık ama bir çoğumuz için deniz tutkusu dört mevsim. “Önümüzdeki yaz mutlaka tekneyle çıkacağım” planlarının inceden başladığı bu günler, denizle yeniden haşır neşir olmak için de doğru zaman. Bunun için doğru etkinlik, mega yatlardan çevreci katamaranlara hepsinin sıra sıra dizildiği Boat Show Eurasia...

4 Ekim Çarşamba günü Viaport Marina’da başlayacak Boat Show Eurasia’da ödüllü tasarımların yanı sıra dünyada ilk kez sergilenecek lansman tekneleri ziyaretçileriyle buluşacak. 25 ülkeden denizseverlerin katılacağı fuarda, genel ziyaretçi hedefi ise 50 bin. Peki bu 50 bin deniz tutkununu neler bekliyor?

Öncelikle bir klasik olarak, fuarda yüzen mücevherler olarak tanımlanan ultra lüks mega yatlar, motor yatlar, katamaranlar, yelkenliler ve guletler denizde konfordan vazgeçemeyenlerin beğenisine sunulacak. Bunun dışında, Türkiye’de sadece bir adet bulunan, engellilere özel tekne, yine sadece beş adet olan hybrid yani çevreci tekneler, yüzde yüz yerli tasarım olan ve elektrik akımıyla çalışan yat gibi ilgi çekici tasarımlar var.

Çevre dostu katamaranlar

Bunun yanı sıra, ekonomik ve ucuz tekne sahibi olanlara deniz keyfini yaşatmak için kullanılan yeni teknolojiler de meraklılarıyla buluşacak. Güneşlenme alanında zemin altına alınabilen masa bunlardan sadece bir tanesi. Masa, uzaktan kumandayla yukarı çıkarılıp yemek masası oluyor, yine tek tuşla zemin altına iniyor, o alan yeniden güneşlenme alanına dönüşebiliyor. Böylelikle yerden kazanıyorsunuz. Tekne sahibi olmak için yeterli bütçesi olmayanlara sahilde tekne keyfi sunan tekne-jakuzi de yine öne çıkan tasarımlardan.

En pahalı tekne: Cyclone, 14 milyon euro

Tekne trendlerine gelince... Boat Show Eurasia Direktörü Dilek Karaduman, uzun mesafe alabilen, hatta okyanuslara açılabilen mega yatların son zamanlarda daha çok öne çıktığını söylüyor. Böyle olunca, yatların iç dizaynlarında da uzun mesafeli yolculuklara uygun konfor, lüks ve ev rahatlığı hâkim olmaya başladı. Son dönem yat dizaynlarında tekne alan insanların denize daha yakın olmak istediği görülüyor. Daha büyük camlar, özellikle yatak odalarında denizin içindeymiş hissi veren geniş cam tasarımları tercih edilmeye başladı. Çevre duyarlılığı artıyor. Deniz tutkunları, çevreyi daha az kirleten, daha çevreci teknelere yöneliyor. Bu nedenle, hibrid teknelerde de artış var. Katamaranlar, yazlık ev genişliği ve rahatlığı sunduğundan, ayrıca daha az yakıt tükettiğinden son dönem trendler arasında. 2-3 aile birleşip bir tekne alarak dönüşümlü kullanmak ve masraflarını paylaşmak da yeni trendler arasında.

En ekonomik tekne: Sea Ray 210 SPX, 99 bin dolar

Via Fuarcılık’ın organize ettiği Boat Show Eurasia, nefes kesen teknelerin yanı sıra gün boyu alışveriş, akvaryum macerası ve birçok etkinliği yaşayarak her bütçeye uygun tekneleri deniz üzerinde test etme imkânı vaat ediyor.