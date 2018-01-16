Ağzını tutamayan Trump'a sert cevap: "Kuduz köpek"

Yanıt, Kuzey Kore’nin iktidar partisinin resmi gazetesi Rodong Sinmun’un son baskısında geldi. Gerilim tartışmalı tweetinde Trumpın, Kuzey Kore liderine karşı yeni yılda masasına nükleer bir düğme yaptığını ve bu düğmenin Kimin "düğmesinden "daha büyük ve daha güçlü" olduğunu yazmasıyla başladı.

Trump’un aksine, Kim’in bir Twitter sayfası yok, bu yüzden yanıt vermesi haftalar sürebiliyor. Kim, daha önce Trump için bunak kelimesini kullanmıştı, ABD Başkanı Trump ise Kime küçük roket adam ismini takmıştı.