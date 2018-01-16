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    Ağzını tutamayan Trump'a sert cevap: "Kuduz köpek"

    DHA
    16.01.2018 - 16:03 | Son Güncelleme:

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD Başkanı Donald Trump’ın nükleer düğmesinin boyutu hakkındaki mesajına yanıtı iki hafta sonra geldi. Devletin çıkardığı gazetede Trump'ın bu sözleri deli saçması" ve "kuduz köpeğin havlaması " olarak nitelendirildi.

    Yanıt, Kuzey Kore’nin iktidar partisinin resmi gazetesi Rodong Sinmun’un son baskısında geldi. Gerilim tartışmalı tweetinde Trumpın, Kuzey Kore liderine karşı yeni yılda masasına nükleer bir düğme yaptığını ve bu düğmenin Kimin "düğmesinden "daha büyük ve daha güçlü" olduğunu yazmasıyla başladı.

    Trump’un aksine, Kim’in bir Twitter sayfası yok, bu yüzden yanıt vermesi haftalar sürebiliyor. Kim, daha önce Trump için bunak kelimesini kullanmıştı, ABD Başkanı Trump ise Kime küçük roket adam ismini takmıştı.

    Etiketler: haberler , son dakika , haber , Haber
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