Ağustos'ta fizy müzik listelerinin galibi Tarkan oldu

fizy’de Ağustos ayında en çok dinlenen yerli ve yabancı listeleri belirlendi. Türkiye’de ilk defa fizy aracılığıyla sevenleriyle buluşan Megastar Tarkan’ın son albümü ‘10’, müzik listelerinin zirvesine yerleşti. fizy dinleyicileri sanatçının en çok ‘Yolla’ ve ‘Beni Çok Sev’ şarkılarını beğendi. En çok dinlenen ilk 5 yerli sanatçı sıralamasında, Tarkan’ın ardından Sezen Aksu, Aleyna Tilki, Müslüm Gürses ve Sıla yer aldı. fizy’de en çok dinlenen yabancı ve sanatçı ve gruplar ise Inna, Luis Fonsi & Daddy Yankee, No Method, Ed Sheeran ve Super Sako olarak sıralandı.
Hadise ‘Şampiyon’
fizy’de en çok izlenen yabancı müzik klip listesinde zirve değişmedi. Ağustos’ta da en çok Gimme Gimme ile Inna izlendi. Yerli kliplerde ise ilk sırada Şampiyon videosu ile Hadise yer aldı. fizy’de en çok fizy 45’lik, fizy motivation, Slow Hits (Yerli) ve En Yeniler (Yerli) listeleri beğeni aldı.
Ağustos’ta en çok dinlenen ilk 5 yerli albüm
Ağustos’ta en çok dinlenen ilk 5 yabancı albüm
Ağustos’ta en çok izlenen ilk 5 yabancı klip
Ağustos’ta en çok izlenen ilk 5 yerli klip
Ağustos’ta en çok dinlenen ilk 5 yerli şarkı
Ağustos’ta en çok dinlenen ilk 5 yabancı şarkı