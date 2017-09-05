Ağustos'ta fizy müzik listelerinin galibi Tarkan oldu

fizy’de Ağustos ayında en çok dinlenen yerli ve yabancı listeleri belirlendi. Türkiye’de ilk defa fizy aracılığıyla sevenleriyle buluşan Megastar Tarkan’ın son albümü ‘10’, müzik listelerinin zirvesine yerleşti. fizy dinleyicileri sanatçının en çok ‘Yolla’ ve ‘Beni Çok Sev’ şarkılarını beğendi. En çok dinlenen ilk 5 yerli sanatçı sıralamasında, Tarkan’ın ardından Sezen Aksu, Aleyna Tilki, Müslüm Gürses ve Sıla yer aldı. fizy’de en çok dinlenen yabancı ve sanatçı ve gruplar ise Inna, Luis Fonsi & Daddy Yankee, No Method, Ed Sheeran ve Super Sako olarak sıralandı.

Hadise ‘Şampiyon’

fizy’de en çok izlenen yabancı müzik klip listesinde zirve değişmedi. Ağustos’ta da en çok Gimme Gimme ile Inna izlendi. Yerli kliplerde ise ilk sırada Şampiyon videosu ile Hadise yer aldı. fizy’de en çok fizy 45’lik, fizy motivation, Slow Hits (Yerli) ve En Yeniler (Yerli) listeleri beğeni aldı.

Ağustos’ta en çok dinlenen ilk 5 yerli albüm

10 – Tarkan

Sen Olsan Bari – Aleyna Tilki

Haddinden Fazla – Ebru yaşar

Erik Dalı/Sen de mi Oldun Ankaralı – Ömer Faruk Bostan

Sonra Dersin Ki – Koray Avcı

Ağustos’ta en çok dinlenen ilk 5 yabancı albüm

Let Me Go - No Method

Despacito - Luis Fonsi & Daddy Yankee

Mi Gna - Super Sako

÷ - Ed Sheeran

Ruleta – Inna

Ağustos’ta en çok izlenen ilk 5 yabancı klip

Gimme Gimme – Inna

Dame Dame - Claydee

Bad Liar - Selena Gomez

Breathing - Oscar and The Wolf

World - Murat Uyar

Ağustos’ta en çok izlenen ilk 5 yerli klip

Şampiyon – Hadise

Yolla – Tarkan

Manifesto - Sezen Aksu

Sen Olsan Bari - Aleyna Tilki

Büyük Hatırın Var - Gülşen feat. Ozan Çolakoğlu

Ağustos’ta en çok dinlenen ilk 5 yerli şarkı

Sen Olsan Bari – Aleyna Tilki

Yolla – Tarkan

Erik Dalı/Sen de mi Oldun Ankaralı/Huriyem – Ömer Faruk Bostan

Beni Çok Sev – Tarkan

Ya Bu İşler- Mabel Matiz

Ağustos’ta en çok dinlenen ilk 5 yabancı şarkı