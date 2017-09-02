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Ağustosta en fazla onun fiyatı arttı

AA
02.09.2017 - 11:29 | Son Güncelleme: 02.09.2017 - 11:29

İTO, ağustos ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ürünün yüzde 18,04 ile yeşil soğan olduğunu açıkladı. Sivri biber yüzde 23,91 gerilemeyle fiyatı en fazla azalış gösteren ürün olarak kayıtlara geçti.

İstanbul'da geçen ay perakende fiyatı en fazla artan ürün yüzde 18,04 ile yeşil soğan oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından, Ağustos 2017 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı.
Geçen ay İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksinde yer alan 242 ürünün 60'ının perakende fiyatı artarken, 47 ürünün fiyatı düştü, 135 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan yeşil soğan ağustos ayı itibariyle yüzde 18,04 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatlarında artış olan diğer ürünler yüzde 14,47 ile kıvırcık salata, yüzde 12,02 ile ev eşyası harcamaları grubunda yer alan yatak, yüzde 11,17 ile taze fasulye, yüzde 8,29 ile de yumurta olarak sıralandı.

SİVRİBİBER YÜZDE 23,91 UCUZLADI

Söz konusu dönemde sivribiber, yüzde 23,91 gerileme ile fiyatı en fazla azalış gösteren ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler yüzde 22,06 ile erik, yüzde 21,39 ile armut ve yüzde 20,83 ile maç giriş bilet ücreti şeklinde sıralandı.

Etiketler: İstanbul Ticaret Odası , fiyatı artan yiyecekler , perakende fiyatı en fazla artan ürünler
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