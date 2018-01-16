Ağustosta aniden geri dönecekler

HOLLANDA’nın Utrecht kentinde Türkiye’nin büyük ilgi gördüğünü, bu ilginin Stuttgart’ta artarak devam ettiğini belirten Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yurtdışı Temsilcisi Hüseyin Baraner, Avrupa’da özellikle çocuklu aileler, sporcular ve yaşlıların Türkiye’ye ilgi gösterdiğini söyledi. Baraner, “Stuttgart’daki fuar dün (pazartesi) ağzına kadar doluydu. İlk gün 60 bin kişinin ziyaret ettiği söylendi. Fuar, dünya turizminde de rekabetin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Türkiye de çok geniş bir grupla fuarda yerini aldı” dedi.

‘GERGİNLİK BÜYÜK ÖLÇÜDE AZALDI’

Geçen yıl Avrupa’da özellikle seçimlerden kaynaklanan gerginliğin büyük ölçüde azaldığını gördüğünü kaydeden Baraner, şöyle konuştu:

“Avrupalıların en mutlu günleri tatil dönemleri. Tatil onlar için ihtiyacın ötesinde yeni bir arınma. Tatil konusunda büyük beklentileri var. Bu sene Almanya pazarında 2017’ye göre ciddi bir artış yaşayacağız. Seyahat acentelerinin erken rezervasyonlarında firmalara göre yüzde 12 ile yüzde 70 artış olduğu söyleniyor. Dünyanın en büyük tur operatörü ‘Türkiye’ye erken rezervasyon artışında yüzde 70’e ulaştık’ dedi. Yurt dışı pazarında Türkiye’nin üç önemli kozu var. Birincisi Türkiye, dünyanın en kuvvetli turizmci ordusuna sahip. Avrupa’da hangi ülkeye giderseniz gidin, çok aktif Türk turizmciler görürsünüz, özellikle de Almanya’da. Bu ülkede 2 bin Türk kökenli seyahat acentesi, 5 bin de Türk kökenli aktif turizmci var. Bunlar çok önemli yönlendirici. İkincisi Türkiye’deki otellerin yüzde 80’i altyapısı ve işletme modeliyle Avrupa sahillerinde yok. İspanya’da, Yunanistan’da, İtalya’da Türkiye’de bulunan tesislerin kalitesinde bir otel yok. Ne o geniş bahçe ne mutfak ne çocuk animasyonu ne havuz ne SPA var. Bunlar otelde olmayınca tatilde o mutluluğu yakalayamıyorlar. Üçüncüsü de Türkiye’nin siyasi olarak Avrupa’da gündemden düşmesi.”

Hüseyin Baraner

BU YIL CİDDİ ARTIŞ BEKLENİYOR

Bu yıl Almanya pazarında ciddi bir artışın kaydedileceğini belirten Baraner, “Almanya pazarında bu yıl 4 milyon turisti yakalarız. Bir olumsuzluk olmazsa ciddi bir artış olur. Özellikle ağustos ayında Almanların aniden geri döneceğini düşünüyorum. Antalya’yı bu yıl çok iyi bir sonbahar bekliyor. Ekim ve kasım ayları üst segment turistin altın ayları. Bu aylarda ben Avrupa’dan çok ciddi bir turizm hareketi bekliyorum” dedi.

Turizmde artık büyük tahsislerin yapılmaması gerektiğini de ifade eden Baraner, İspanya, İtalya, Avusturya benzeri, büyük tesisler yerine Türk mutfağının ve misafirperverliğinin yaşatıldığı, tarihin, kültürün markalaştırıldığı, 20-50 odalı otantik aile işletmesi tesislerin desteklenmesi gerektiğini kaydetti.