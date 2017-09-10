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    Hürriyet >Dünya>Ağustos 2018’de ‘kurtarma’dan kurtuluyoruz

    Ağustos 2018’de ‘kurtarma’dan kurtuluyoruz

    AA
    10.09.2017 - 12:13 | Son Güncelleme: 10.09.2017 - 12:13

    Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, ülkesinin son kurtarma programından Ağustos 2018’de çıkaracağını belirterek, “Yunanistan yedi yıldır devam eden sert gözetimden ve kemer sıkma programlarından gelecek yıl kurtulacak” dedi.

    ÇİPRAS, ticaret ve siyaset dünyasını bir araya getiren Yunanistan’ın en önemli ticaret fuarı 82’nci Uluslararası Selanik Fuarı’nın açılış konuşmasında, yerli ve yabancı iş adamlarına ve ülkedeki önde gelen siyasetçilere seslendi. Yunanistan’ın imajının değiştiğini belirten Çipras, ülkede yabancı yatırım ilgisinin artarak bu yılın ilk dört ayında 1.4 milyar euro yabancı yatırım çektiğini belirtti. Yunan ekonomisinde durgunluğun aşılmaya başladığını belirten Çipras, “Bu yıl GSYH’nın yüzde 2 büyümesini bekliyoruz. Bu, en son kriz öncesinde, dokuz yıl önce gerçekleşmişti” diye konuştu.

    Ülkesinin, son kurtarma programından, programının bitiş tarihi Ağustos 2018’de çıkacağını dile getiren Çipras, “Yunanistan yedi yıldır devam eden sert gözetimden ve kemer sıkma programlarından gelecek yıl kurtulacak. Gelecek yılki fuarı kurtarma paketlerinden kurtulmuş bir Yunanistan’da açacağım” dedi.
    Çipras, bütçe hedeflerini sıkı mali disiplin sayesinde aştıklarına dikkati çekerek, kreditörlerinin ülkenin yüksek kamu borcunun sürdürülebilirliğine yönelik önlemleri almasıyla ekonomiye güvenin garantileyeceğini söyledi.

    Etiketler: Aleksis Çipras , Yunanistan , Selanik Fuarı
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