AGÜ Rektörü: Yabancı hoca kotası kaldırılsın

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Konferans Salonu’nda yapılan toplantının açılış konuşmasını yapan AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, uluslararası düzeyde rekabet edebilmek için YÖK kanununda bulunan yüzde 2’lik yabancı hoca kotasının kaldırılması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Sabuncuoğlu, “1982 yılındaki YÖK kanunuyla beraber Türkiye’de yabancı öğretim üyeleri üzerine bir kota varmış, yüzde 2’lik dilim. Bunu aşmamız, üzerine hemen bir çizgi çizmemiz lazım. Eğri oturup doğru konuşalım, 185’e yakın üniversite var Türkiye’de yüzde 18-20’si devlet üniversitesi. Anadolu’da, Ankara’nın doğusunda ODTÜ’den sonra tamamen yüzde 100 İngilizce eğitim yapan, büyük hedefleri, ideali olan ve tamamen çok büyük uluslararasılaşma stratejileri olan kurum ve kuruluşlar bu tür kuralların kıskacında kalmamalı. Ben istiyorum ki bütün bölümlerimde hem yabancı uyruklu öğrenci hem de yabancı uyruklu hoca olsun ki tamamen İngilizce, uluslar arası ortam yaratalım. Bütün iletişim tamamen kabul ettiğimiz yabancı dil İngilizce olsun dolayısıyla uluslararası arenada ülkemizi aslanlar gibi temsil eden bir kurum haline gelelim. Ama böyle kurallar olunca elimiz, kolumuz bağlanıyor. Hoca buluyorsunuz, yüzde 2’lik kotaya takılıyorsunuz, alamıyorsunuz. Karşı tarafa da mahçup oluyorsunuz. Yabancı kotasını, hoca kotasını kaldıralım. Ne gereği var? Yoksa biz uluslararasılaşmayı sağlayamayız, yabancı öğrenci gelmez. Yurtdışında eğer biz adil bir rekabet ortamı istiyorsak bunları aşmamız lazım. Bunun en temel kulvarlarından bir tanesi uluslararasılaşma” dedi.

Rektör Sabuncuoğlu’nun ardından bilgilendirme toplantısında Türkiye Ulusal Ajansı Yükseköğrenim Koordinatörü Hür Güldü de bir konuşma yaptı. Daha sonra Azerbaycan Ulusal Erasmus Ofisi Direktörü Parviz Baghirov kapasite geliştirme projeleri hakkında katılımcılara bilgiler verdi.