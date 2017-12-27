Agresif eşle başa çıkmanın 5 yolu

Öfke ve kavgalar genellikle erkeğin utanmasıyla tetiklenir
Erkeklerin sinir, öfke ve hatta şiddet gibi duygularının temelinde utanç büyük bir etkiye sahip olabiliyor. Kışkırtılmadığı halde agresif tavırlar sergileyen erkeklere bu gibi durumlara neyin neden olduğu sorulduğunda kendilerini utanmış ve aşağılanmış, göz ardı edilmiş hissettiklerini söylüyorlar.
Kadınlar mutsuz olduklarında erkekler sıklıkla utanırlar
Erkekler kadınlarının mutlu olmasını ister ve genellikle kendilerini bundan sorumlu hissederler. Bir kadın mutsuz olduğunda erkek kendini başarısız hisseder. Bu başarısızlık ve utanç duygusu ise erkeğin karşısındaki kadını dinlemesi ve anlaması yerine sinirlenmesine neden olur.
Erkekler kadınlar tarafından eleştirilmeyi bir saldırı olarak algılıyor
Bir erkek utanç duygusu tetiklendiğinde hassaslaşır. Karşısındaki kadın mutsuz bir durum hakkında konuşmak istediğinde eleştirildiğini hissedebilir ve bu eleştiriyi kendisine karşı bir saldırı gibi algılayabilir. Evlilik uzmanları bu gibi durumlarda karşılıklı konuşmanın neredeyse imkansızlaştığını söylüyor.
Erkekler ve kadınlar öfkeyi farklı şekillerde yaşarlar ve ifade ederler
Uzmanlar, erkeklerin kızdıklarında fiziksel saldırganlık, pasif saldırganlık ve öfke olarak dışarıya vurup, intikam alma duygusuyla hareket ettiklerini saptadı. Kadınların ise öfkelerini doğrudan ifade etme ve uzun süre öfkeli kalma ihtimallerinin daha düşük olduğu görüldü.
Erkekler kavga sırasında kadınlardan daha duygusal ve tepkiseldir
Kavga sırasında duygusal davranan tarafın kadınlar olduğu düşünülür ancak erkekler duygularıyla başa çıkmak konusundan çok daha zor bir sınav verir. Avcı ve koruyucu olarak kodlanmış evrim kökleri tehlike anında tamamen uyarılır. Bu da erkeklerin üzüntülü durumlarında bu duyguyu savunma haline çevirmelerine neden olur.
Peki kızgın bir erkekle nasıl başa çıkacaksınız?
Öncelikle siz sakinliğinizle onun yukarıda hissettiği duygular üzerine oynamamaya gayret göstereceksiniz. Olayın büyük kısmı ise karşınızdaki erkeğin stresini ve öfkesini kontrol edebilmeyi öğrenebilmesinde. Bunun için aşağıdaki yolları kendisine önerebilirsiniz.
Haftada bir kez masaja gidip stres atın.
Stresi azaltmak için kullanılan akıllı uygulamalardan yararlanın. Doğada uzun yürüyüşler yapın ve ağaçların, çayırların, kuşların sesini dinleyip, sakinleşin.
Meditasyon gibi zihninizi dinlendirecek antremanlar yapın.
Sinirlendiğinizde on kez yavaş ve derin nefes alın.
Kavgaya dönüşeceğini anladığınızda mola isteyin ve sakinleşmeye çalışın.
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