Ağlıyor diye babası duvara çarpmış

Arslaner savcılıktaki sorgusunda olay günü alkollü olduğunu ve ağlamaya başlayan bebeği susturamayınca sinirle duvara vurduğunu anlattı. Anne N.Ç. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



Manavgat’ta yaklaşık 1.5 ay önce boşanan ve birlikte yaşamayı sürdüren Ahmet Arslaner ile N.Ç., rahatsızlanan bebekleri Hadi A.’yı önceki gün akşam Manavgat Devlet Hastanesi’ne getirmişti. Acil serviste yapılan muayenesinde vücudunun iki ayrı noktasında darp izine rastlanan bebek, sabaha karşı yaşamını yitirdi.



