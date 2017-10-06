Ağlayarak adliyeye getirilmişti... Tutuklandı!

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Whatsapp ihbar hattından gelen bir ihbarı değerlendirerek, merkez Yıldırım ilçesindeki bir ikamete operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda gizli bölmelere saklanmış 487 gram bonzai, uyuşturucuları çoğaltmak amacıyla kullanılan 100 gram kimyasal bitki, bir miktar eroin, metamfetamin ve esrar ele geçirilirken, Pınar D. (24), E.A., T.T., Ö.D. ve E.K. gözaltına alındı.

Merkez Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde yapılan farklı operasyonlarda ise M.T., Y.C. ve Y.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda bir miktar eroin, esrar, metamfetamin, 2 adet ruhsatsız silah ve çok sayıda fişek ele geçirildi. 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Pınar D.'nin araca bindiği sırada gözyaşlarına boğulduğu görüldü. Akşam saatlerine kadar süren adli işlemlerin ardından 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.