Ağlarını yırtan yengeçler ekmek kapıları oldu

Enez Belediye Başkanı Abdullah Bostancı, yaptığı açıklamada, mavi yengecin Enezli balıkçılar için yeni geçim kaynağı olduğunu söyledi.

Tedirgin oldukları deniz canlısından balıkçıların şimdilerde para kazandığını anlatan Bostancı, "Göllerde besi kaynakları çok arttığı için mavi yengeç bol miktarda geldi. Bunun üretime çok katkısı oldu, balıkçımızın yüzünü güldürdü. Mavi yengeç balıkçımıza büyük katkı sağlıyor bununla birlikte ihraç ürünü haline geldi. Şu anda yetiştiremiyoruz. Baştan balıklarımızı yiyorlardı, biz bundan bayağı ürkmüştük. Balıkçılar da korkuyordu fakat şimdi balıkçılarımız bundan yararlanıyor." diye konuştu.

Bostancı temmuz ayı başında başlayan mavi yengeç avcılığının ekim ayında sona ereceğini belirtti.

"ETİ DAHA FAZLA"

Enez Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Yaşar Pınarcı da Enez Sahili ile Meriç Nehri'nin buluştuğu yerde balıkçıların mavi yengeç avcılığı yaptığını anlattı.

Mavi yengecin kilosunun 5 liradan satıldığını belirten Pınarcı, "Mavi yengeçler İstanbul, Ankara ve Antalya'daki balık restoranlarına ve yurt dışına satılıyor. Mavi yengecin diğer yengeçlere göre gövdesi ve ayakları daha büyük, eti daha fazla. Bunu yiyenler daha iyi bilir. Balıkçılarımız da bu yıl yengeçten iyi para kazanıyor." dedi.

Pınarcı, sezonda avcıların aylık ortalama 2 ton mavi yengeç yakalandığını kaydetti.

"YERLİ YABANCI TURİST İLGİ GÖSTERİYOR"

Balıkçı Saffet Kılıç ise son yıllarda mavi yengeç avcılığı yaptıklarını ifade etti.

Yengeçlerin lagün göllerinde yoğun şekilde çıktığını anlatan Kılıç, "Dalyana giren yengeçleri ağlı kepçe ya da kafeslerle yakalıyoruz. Mavi yengeç avcılığı Mersin, Adana, Antalya gibi şehirlerde de yapılıyor. Son yıllarda bu da bizim ekmek kapımız oldu. İhracatımız da var. Çoğunlukla Japonya, Çin, Tayland ve Fransa'ya mavi yengeç satılıyor." ifadelerini kullandı.

İşletmeci Ali Karatepe ise mavi yengecin mangalda ya da kaynatarak pişirildikten sonra müşterilere sunulduğunu kaydetti.

Porsiyonunun Türkiye'de 50 liradan satıldığını dile getiren Karatepe, mavi yengecin yurt dışında daha pahalıya satışa sunulduğunu kaydetti.



