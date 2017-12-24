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Ağız bakımına 1 milyar lirayı bulan harcama

Hürriyet Haber
24.12.2017 - 15:17 | Son Güncelleme:

Dentiste Pazarlama Müdürü Elizabeth Miricanyan, Türkiye'de ağız bakım sektörünün son 5 yılda yüzde 35 oranında büyüdüğünü söyledi. Ağız bakım ürünlerine 2016’da 980 milyon TL harcadığını belirten Miricanyan, “Bu yıl bu rakamın 1 milyon TL’yi aşacağını öngörüyoruz” dedi.

Türkiye, diş bakımı ve ağız sağlığı konusunda her geçen yıl daha fazla bilinçleniyor. Sektör rakamları da, ağız sağlığı ekonomisinin her geçen yıl büyüdüğünü ortaya koyuyor. Medentazone ile Türkiye pazarına giriş yapan Dentiste’nin Pazarlama Müdürü Elizabeth Miricanyan, sektörün son 5 yılda yüzde 35 oranında büyüme kaydettiğini söyledi.

DİŞ MACUNUNA 580 MİLYON TL VERDİK

Türkiye'de 2016 yılında sadece diş macununa 580 milyon TL harcadığını ifade eden Miricanyan, “Türkiye, ağız ve diş sağlığı konusunda çok daha fazla gelişecek bir ülke. Euromonitor’ün 2016 verilerine baktığımızda, diş macunu tüketiminin yanında, ağız bakımımıza geçtiğimiz yıl toplamda 980 milyon TL harcadığımızı görüyoruz. Biz bu rakamın 2017 sonunda 1 milyon TL’yi aşacağını öngörüyoruz. Kullanıcı nezdinde ağız kokusu, diş ve ağız bakımını yaparken dikkat ettiği en önemli unsur” şeklinde konuştu.

HEDEF 300 MİLYON DOLARLIK PASTAYI BÜYÜTMEK

Ağız bakım sektörünün 300 milyon dolarlık bir hacme sahip olduğunu ifade eden Dentiste Pazarlama Müdürü Miricanyan,, “Tayvan menşeli diş macunu ile sektöre giriş yaptık. Bu noktada her geçen yıl büyüyen sektöre yeni bir bakış açısı getirmek istiyoruz. Sektörün ekonomik anlamda büyümesi, her geçen süreçte daha fazla insanın ağız bakımına önem verdiğini ortaya koyuyor” şeklinde konuştu.

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