Ağırlaştırılmış müebbet

Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’ndeki İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen davanın karar duruşmasında son sözleri sorulan Ahmet Altan, “Ben yüzlerce kere yargılandım, askeri vesayet ve 28 Şubat sürecinde yargılandım. Hayatımda ilk defa yargılanırken anayasa suçu işleyen bir heyetle karşı karşıyayım. Hukuk dışı, yasadışı, anayasa dışı eylemlerden ve bu yolculuktan vazgeçmek herkes için iyi olacaktır” dedi.

‘AYM YARGILASA BERAAT EDERDİM’

Mehmet Altan ise Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararı verdiğini hatırlatarak, “18 aydır beni hapiste tutan yaklaşıma Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı verdi. Anayasa Mahkemesi beni yargılasa üç kez beraat etmiş olacaktım” diye konuştu. Son sözlerini söyleyen Nazlı Ilıcak da “Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi’nin içtihatı benim masumiyetimin temelini oluşturmaktadır. Mehmet Altan’a yönelik iddialar ile bana yönelik isnatlar örtüşmektedir. Dolayısıyla örnek karar verilmiştir. Kararınızın bu içtihat çevresinde verilmesini rica ediyorum” dedi.

MAHKEME İNDİRİME GİTMEDİ

Verilen aranın ardından salona alınan Ilıcak, Altan ve Altan gülümseyerek yakınlarına el salladı. Mahkeme başkanı kararını yaklaşık 10 dakikada hızlı bir şekilde açıkladı. Tutuklu yargılanan Ahmet Altan, Mehmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Şükrü Tuğrul Özşengül ve Yakup Şimşek hakkında üzerlerine atılan suçun sabit olduğu kanaatine varan mahkeme ‘cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs’ suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi.

‘TBMM’yi ortadan kaldırmaya teşebbüs, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs ve terör örgütü üyesi olmak’ suçlarının verilen cezanın içinde erimesi nedeniyle bu suçlardan karara yer olmadığına hükmeden mahkeme, cezalarda indirim uygulamadı. Tutuksuz yargılanan Tibet Murad Sanlıman ise ‘silahlı terör örgütüne bilerek veya isteyerek neden olma’ suçundan beraat etti. Üye hâkim, Mehmet Altan’ın tutukluluk kararına muhalefet şerhi koydu.

AHMET ALTAN’DAN TESELLİ

KARARIN açıklanmasının ardından yargılananlar yakınlarına el salladı. Nazlı Ilıcak ile Ahmet Altan sanık kürsüsünde bir süre konuştu. Salondan çıkarılırken Ahmet Altan’ın Ilıcak’ı teselli etmek amacıyla omzuna dokunduğu görüldü.