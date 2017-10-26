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    Ağın ve Samsat Kaymakamları FETÖ’den açığa alındı

    DHA
    26.10.2017 - 22:43 | Son Güncelleme:

    Elazığ'ın Ağın ve Adıyaman’ın Samsat İlçe Kaymakamları, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alındı.

    AĞIN KAYMAKAMI AÇIĞA ALINDI

    İçişleri Bakanlığı, FETÖ/PDY ile bağlantısı tespit edilen Ağın Kaymakamı Abdullah Özadalı’yı görevden uzaklaştırdı.

    Özadalı, 15 Ekim 2016 tarihinden beri Ağın Kaymakamı olarak görev yapıyordu.

    SAMSAT KAYMAKAMI DA UZAKLAŞTIRILDI

    Adıyaman’ın Samsat Kaymakamı Yusuf Yıldırım, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

    İçişleri Bakanlığı tarafından FETÖ ile mücadele kapsamında görevden uzaklaştırdığı 1 vali yardımcısı ve 5 kaymakam arasında Adıyaman’ın Samsat Kaymakamı Yusuf Yıldırım da bulunuyor. Yaklaşık 1 yıl önce Samsat ilçesinde göreve başlayan Yusuf Yıldırım’a görevden alındığına dair tebliğin yapıldığı öğrenildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak soruşturma sonrasında Kaymakam Yılıdırım'ın göreve dönüp dönmeyeceği netlik kazanacak.

    Etiketler: elazığ
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