Agile Turkey Summit 2017, 19 Ekim'de kapılarını açıyor!

Agile Turkey Topluluğu, Türkiye ve bölge ülkelerin en büyük Agile konferansı olan Agile Turkey Summit’in bu yıl 5.sini düzenliyor. 19 Ekim tarihinde Wyndham Grand Levent Oteli’nde gerçekleştirilecek etkinlikte birbirinden değerli yerli ve yabancı konuşmacılar yer alacak.

Etkinlik bu yıl “Agile Everywhere!” sloganı ile 3 paralel oturumda düzenlenecek. Her bir oturum Business Agility, Technical Agility ve Organisational Agility gibi farklı temalara sahip olacak.





Agile Turkey Summit 2017’nin açılış konuşmacısı Cynefin Framework’ünün yaratıcısı ve Cognitive Edge’in Kurucusu ünlü profesör Dave Snowden olacak. Etkinlikte bu sene herkesin yakından tanıdığı ünlü Karikatürist Erdil Yaşaroğlu ise kapanış konuşmasını gerçekleştirecek.





Etkinlikte diğer yıllardan farklı olarak, Agile felsefesini kültür haline getirmiş olan başarılı Startup organizasyonların CEO’larının katılacağı “Agile @ Startups” isimli bir panel de olacak.