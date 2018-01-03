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AGİ ne kadar oldu? 2018 AGİ hesaplama ekranı

Hürriyet Haber
03.01.2018 - 15:36 | Son Güncelleme:

Asgari geçim indirimi (AGİ), 2018 yılında asgari ücretin artmasının ardından vatandaşların özellikle araştırdığı konular arasında yer almaya devam ediyor. Evli, bekar ve sahip olunan çocuk sayısına göre değişiklik gösteren AGİ ücreti, bu detaylar kullanılarak kolayca hesaplanabiliyor. Peki, vatandaşların sorguladığı AGİ hesaplama işlemi nasıl yapılacak? İşte, merakla sorgulanan konu hakkında detaylı bilgiler

Asgari Geçim İndirimi (AGİ), 2018 yılı oranları ile vatandaşların merak ettiği konuların başında yer alıyor. Evli, bekar, çocuk sahibi olma gibi kriterleri çalıştıkları kuurm aracılığıyla SGK'ya bildiren çalışanlar, AGİ oranları dahilinde asgari ücretlerinde artış yaşayacak. Peki, AGİ hesaplama işlemi nasıl yapılacak? İşte, detaylı bilgiler

2018 AGİ ORANLARI NE KADARDIR?

2018 yılının AGİ oranları, asgari ücretin belli olmasının ardından vatandaşlarla paylaşıldı. Buna göre en düşük AGİ oranı bekar çalışanlar için 152 lira olurken, en yüksek AGİ ise evli ve eşi çalışan 5 çocuklu çalışanlar için 258 lira olarak ilan edildi.

Asgari Geçim İndirimi-AGİ 2018 Hesaplama

Medeni DurumAylık Tutar
Bekar152,21 TL
Evli eşi çalışmayan182,66 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu205,49 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu228,32 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu258,76 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu258,76 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu258,76 TL
Evli eşi çalışan152,21 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu175,04 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu197,88 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu228,32 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu243,54 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu258,76 TL

AGİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Asgari Geçim indiriminin hesaplanmasında yukarıda yer alan bazı değişkenler yer almaktadır.

Hesaplama yapılırken ilgili yılın başındaki (Birinci 6 aylık) asgari ücret tutarının yıllık toplamı hesaplanır, hesaplanan yıllık toplam tutar, Asgari Geçim İndirimi oranı ile çarpılır, elde edilen Asgari Geçim İndirimine esas tutar en düşük Gelir Vergisi oranı olan %15 ile çarpılarak bulunan değer 12'ye bölünür ve aylık Asgari Geçim İndirimi tutarı hesaplanır.

Oran hesaplanırken çalışanın medeni durumu göz önüne alınır. Yıllık asgari ücret toplamının, işçinin kendisi için %50'si, çalışmayan eşi için %10'u, bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için %7,5'u, 3. çocuk için %10'u ve sonraki çocukların her biri için ise %5'i esas alınır.

Bu oranların toplamı %85'i geçemez. Örneğin eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan bir işçinin asgari geçim indirimi oranı %50 + %10 + %7,5 + %7,5 + %10 = %85 olacaktır. Yıllık asgari ücret toplamı bu oran ile çarpılır ve sonuç 12'ye bölünerek aylık asgari geçim indirimi hesaplanır.

İndirimin uygulamasında "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, "eş" tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.

Etiketler: 2018 agi hesaplama
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