AGİ ne kadar? 2018 Asgari Geçim İndirimi ne kadar oldu?

Asgari Geçim İndirimi (AGİ), 2018 yılında asgari ücrete zam yapılmasıyla birlikte merak konusu olmaya ve araştırılmaya başlandı. Çalışanların evli olup olmamasına ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren AGİ miktarı, SGK'ya çalıştığınız kurum tarafından bildiriliyor. Peki bu yıl AGİ ne kadar oldu? AGİ hakkında merak edilenler.

2018 AGİ NE KADAR OLDU?

2018 yılında çalışanların alacağı AGİ oranları, asgari ücretin açıklanmasının ardından belli oldu. Bu yıl en düşük AGİ oranı bekar çalışanlar için 152 lira olurken, en yüksek AGİ ise evli ve eşi çalışan 5 çocuklu çalışanlar için 258 lira olarak belirlendi.

AGİ NASIL HESAPLANIR?

Hesaplama yapılırken ilgili yılın başındaki (Birinci 6 aylık) asgari ücret tutarının yıllık toplamı hesaplanır, Hesaplanan yıllık toplam tutar, Asgari Geçim İndirimi oranı ile çarpılır, elde edilen Asgari Geçim İndirimine esas tutar en düşük Gelir Vergisi oranı olan %15 ile çarpılarak bulunan değer 12'ye bölünür ve aylık Asgari Geçim İndirimi tutarı hesaplanır.

Oran hesaplanırken çalışanın medeni durumu göz önüne alınır. Yıllık asgari ücret toplamının, işçinin kendisi için %50'si, çalışmayan eşi için %10'u, bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için %7,5'u, 3. Çocuk için %10'u ve sonraki çocukların her biri için ise %5'i esas alınır.

Bu oranların toplamı %85'i geçemez. Örneğin eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan bir işçinin asgari geçim indirimi oranı %50 + %10 + %7,5 + %7,5 + %10 = %85 olacaktır. Yıllık asgari ücret toplamı bu oran ile çarpılır ve sonuç 12'ye bölünerek aylık asgari geçim indirimi hesaplanır.

İndirimin uygulamasında "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dahil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, "eş" tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.