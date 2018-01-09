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    AGİ ne kadar? 2018 Asgari Geçim İndirimi ne kadar oldu?

    Hürriyet Haber
    09.01.2018 - 15:05 | Son Güncelleme:

    AGİ ne kadar oldu sorusu 2018 yılının ilk günlerinde merak edilen konular arasında yer aldı. Her yıl müzakereler dahilinde asgari ücretle birlikte artış gösteren AGİ, 2018 yılında medeni hal ve çocuk durumuna göre değişkenlik gösterebiliyor. Peki, 2018 AGİ ne kadar oldu? İşte, 2017 ve 2018 AGİ rakamları hakkında detaylı bilgiler

    2018 AGİ ne kadar oldu sorusu, maaşlarında oluşacak olan farkları merak eden çalışanlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. 152 liradan 258 liraya kadar farklılık gösteren 2018 AGİ ne kadar oldu sorusu araştırma konusu oldu. İşte, 2017 ve 2018 AGİ tutarı hakkında detaylı bilgiler

    2018 AGİ NE KADAR OLDU?

    2018 yılının AGİ oranları, asgari ücretin belli olmasının ardından vatandaşlarla paylaşıldı. Buna göre en düşük AGİ oranı bekar çalışanlar için 152 lira olurken, en yüksek AGİ ise evli ve eşi çalışan 5 çocuklu çalışanlar için 258 lira olarak ilan edildi.

    Asgari Geçim İndirimi-AGİ 2018 Hesaplama

    Medeni DurumAylık Tutar
    Bekar152,21 TL
    Evli eşi çalışmayan182,66 TL
    Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu205,49 TL
    Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu228,32 TL
    Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu258,76 TL
    Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu258,76 TL
    Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu258,76 TL
    Evli eşi çalışan152,21 TL
    Evli eşi çalışan 1 çocuklu175,04 TL
    Evli eşi çalışan 2 çocuklu197,88 TL
    Evli eşi çalışan 3 çocuklu228,32 TL
    Evli eşi çalışan 4 çocuklu243,54 TL
    Evli eşi çalışan 5 çocuklu258,76 TL

    2017 AGİ MİKTARI NE KADARDI?

    2017 AGİ TUTARI

    Aylık Asgari Geçim İndirim Miktarı (TL)

    Bekar

    133,31

    Evli + Eşi ücretli

    133,31

    Evli + Eşi ücretli + 1 Çocuk

    153,31

    Evli + Eşi ücretli + 2 Çocuk

    173,31

    Evli + Eşi ücretli + 3 Çocuk

    199,97

    Evli + Eşi ücretli + 4 Çocuk

    213,30

    Evli + Eşi ücretli + 5 Çocuk

    226,63

    Evli + Eşi çalışmıyor veya geliri yok

    159,98

    Evli + Eşi çalışmıyor veya geliri yok +1 Çocuk

    179,97

    Evli + Eşi çalışmıyor veya geliri yok +2 Çocuk

    199,97

    Evli + Eşi çalışmıyor veya geliri yok +3 Çocuk

    226,63

    AGİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    Asgari Geçim indiriminin hesaplanmasında yukarıda yer alan bazı değişkenler yer almaktadır.

    Hesaplama yapılırken ilgili yılın başındaki (Birinci 6 aylık) asgari ücret tutarının yıllık toplamı hesaplanır, hesaplanan yıllık toplam tutar, Asgari Geçim İndirimi oranı ile çarpılır, elde edilen Asgari Geçim İndirimine esas tutar en düşük Gelir Vergisi oranı olan %15 ile çarpılarak bulunan değer 12'ye bölünür ve aylık Asgari Geçim İndirimi tutarı hesaplanır.

    Oran hesaplanırken çalışanın medeni durumu göz önüne alınır. Yıllık asgari ücret toplamının, işçinin kendisi için %50'si, çalışmayan eşi için %10'u, bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için %7,5'u, 3. çocuk için %10'u ve sonraki çocukların her biri için ise %5'i esas alınır.

    Bu oranların toplamı %85'i geçemez. Örneğin eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan bir işçinin asgari geçim indirimi oranı %50 + %10 + %7,5 + %7,5 + %10 = %85 olacaktır. Yıllık asgari ücret toplamı bu oran ile çarpılır ve sonuç 12'ye bölünerek aylık asgari geçim indirimi hesaplanır.

    İndirimin uygulamasında "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, "eş" tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.

    Etiketler: 2018 agi hesaplama
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