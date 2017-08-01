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Aggreko ile anlaştı

Hürriyet Haber
01 Ağustos 2017 - 13:49Son Güncelleme : 01 Ağustos 2017 - 13:49

MODD/group iş ortaklarına bir markayı daha ekledi. MODD/group; 100 ülkede, 211 farklı lokasyonda enerji konusunda müşterilerinin değişen ihtiyaçlarına özel çözümler sunan Aggreko ile anlaştı.

Türkiye’de önde gelen 220’den fazla kurumsal markasına hizmet veren ve bünyesinde MODD/works, MODD/startup, MODD/paper şirketlerini bulunduran MODD/group, iş ortaklarına Aggreko’yu ekledi. Aggreko iş birliği ile ilgili konuşan MODD/group Kurucu ve CEO’su Cem Has, “MODD/group olarak dünyanın önemli markalarıyla yaptığımız iş birliklerine bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Jeneratör kiralama, geçici enerji ve ısı kontrol çözümleri alanında dünya lideri olan Aggreko’yla çok önemli işlere imza atacağız” diye konuştu. Has, Aggreko’ya dijital pazarlama konusunda hizmet vereceklerini belirtti.

100 ülkede 211 farklı lokasyonda 7 bin 700 çalışanıyla hizmet veren Aggreko, üstün kaliteli dizel, doğalgaz ya da LNG motorlu jeneratör kiralama, yük bankası kiralama, chiller kiralama, soğutma kulesi kiralama gibi alanlarda iş ortaklarına yenilikçi çözümler sunuyor. Geçici enerji çözümleri konusunda küresel liderliğini koruyan şirket, dünyanın dört bir yanındaki faaliyet alanlarını da giderek genişletiyor.

Etiketler: MODD/group , Aggreko , modd
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