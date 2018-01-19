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Age of Empires Definitive Edition ne zaman çıkıyor?

Hürriyet Haber
19.01.2018 - 09:54 | Son Güncelleme:

Microsoft'un efsane oyun serisi Age of Empires'ın yeni sürümü olan Age of Empires Definitive Edition ne zaman yayınlanıyor? İşte o tarih ve yeni oyunla ilgili son bilgiler...

Age of Empires Definitive Edition pek çok yeni özellikle birlikte geliyor. Oyunda dikkat çeken yenilikler ise kısaca şöyle: 

– Modern 4K sunum için tamamen baştan inşa edilmiş varlıklar

– LAN oynanışa ek olarak Xbox Live çevrimiçi oynanış

– Yeni orkestra ile orijinal müziklerin yeniden kaydı

– Her görev için sefer anlatımı

– Özel seferler oluşturulmasına olanak sağlayan geliştirilmiş sefer ve senaryo editörü 

Age of Empires Definitive Edition ne zaman çıkıyor

Oyunun Windows 10 tabanlı bilgisayarlar için sadece Microsoft Store üzerinden 56,25 TL ücretle satışı gerçekleştirilecek. Hatta oyun için şimdiden ön sipariş vermeniz mümkün. Yani Steam ve GoG platformlarında oyunu boşuna aramayın. Oyunun kapalı betası ise 29 Ocak tarihinde başlayacak.

Oyunun çıkış tarihi ise 20 Şubat...

Etiketler: age of empires definitive edition
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