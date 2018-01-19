Age of Empires Definitive Edition ne zaman çıkıyor?

Age of Empires Definitive Edition pek çok yeni özellikle birlikte geliyor. Oyunda dikkat çeken yenilikler ise kısaca şöyle:

– Modern 4K sunum için tamamen baştan inşa edilmiş varlıklar

– LAN oynanışa ek olarak Xbox Live çevrimiçi oynanış

– Yeni orkestra ile orijinal müziklerin yeniden kaydı

– Her görev için sefer anlatımı

– Özel seferler oluşturulmasına olanak sağlayan geliştirilmiş sefer ve senaryo editörü





Oyunun Windows 10 tabanlı bilgisayarlar için sadece Microsoft Store üzerinden 56,25 TL ücretle satışı gerçekleştirilecek. Hatta oyun için şimdiden ön sipariş vermeniz mümkün. Yani Steam ve GoG platformlarında oyunu boşuna aramayın. Oyunun kapalı betası ise 29 Ocak tarihinde başlayacak.

Oyunun çıkış tarihi ise 20 Şubat...