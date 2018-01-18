Ağaçtan sofraya

SON dönemlerin en önemli trendlerinin başında doğal ve organik beslenme geliyor. Sebze ve meyvelerini kimisi gidip köylerden kendisi alıyor, kimisi de internetten sipariş veriyor. Girişimciler de bu konuya yeni bir alternatif yaratmak istiyor. Hem de çiftçiyi koruyarak... Ata Cengiz ve Sonat Kaymaz tarafından kurulan ‘Tarlamvar’, meyve ağaçlarının sahiplendirilmesini ve ürünlerin direkt olarak tüketiciye ulaşmasını sağlayarak aracıları ortadan kaldırıyor. En önemlisi de çiftçilerin gelirini 2-2.5 katına kadar çıkartabiliyor.

ANLIK TAKİP

Hali hazırda tarlası olan, organik veya iyi tarım uygulamaları ile küçük çapta üretim yapan çiftçilerle anlaştıklarını ifade eden Ata Cengiz, “Bu tarladan elde edilen mahsulleri çiftçimizin o yıl aracıya verdiği fiyatın daha fazlasını vererek satın alıyoruz” dedi. Ağaç sahiplenme kısmından bahseden Cengiz, şunları söyledi: “Tarlamvar.com üzerinden ağaç satışı gerçekleşiyor. Daha sonra bu ağacın hasat zamanı geldiğinde, mahsuller tazeliğini kaybetmeden ağaç sahibine yolluyoruz. Ağaç sahipleri online platform üzerinden ağaçlarının resmini ve konumunu görebiliyor, çiftçisini tanıyabiliyor, arazi sıcaklık durumunu ve hasada kalan zamanı takip etme fırsatına sahip oluyor. Buna ek olarak, ağaç sahiplerine kısa aralıklarla ağaçlarının durumuyla ilgili bildirimler yolluyor, ağaç sahiplenme deneyimini sürekli canlı tutmaya çalışıyoruz.”

İş modellerine değinen Cengiz, “Ağaca göre sahiplik ücretimiz şu anda 175 TL ile 225 TL arasında değişiyor. Bu ücret bir kez alınıyor. Daha sonra ağaç başına aylık 14.9 TL’den başlayan bakım ücreti topluyoruz. Alınan bu ücretin yüzde 38’i çiftçilere ödeniyor. Yüzde 18 vergisi var. Kargo masrafları yüzde 12’ye denk geliyor. Dijital altyapı masraflarımız ve reklam giderlerimiz yüzde 9. Ağaçlara yerleştirilen tabela ücreti yüzde 3. Tarlamvar’ın bir ağaçtan elde ettiğimiz kâr yüzde 20 civarında. Gıda sektöründeki büyük oyuncuların ve aracıların elde ettiği kârın yüzde 80’in üstünde. Ettiğimiz yüzde 20 kâr, projeyi büyütmemiz ve daha fazla çiftçiye ulaşmamız için yeterli” diye konuştu.

38 ÇİFTÇİ AİLESİ KATILDI

Şu an çoğunlukla Çukurova bölgesinde olmak üzere, sistemlerinde 38 çiftçi ailesi bulunduğunu aktaran Cengiz, limon, mandalina, zeytin ve ceviz ağaçlarının mevcut olduğunu ifade etti. Cengiz, “Yakında ürün portföyümüze yeni ağaçlar eklemek için çalışıyoruz. Şu ana dek 680 kişi, Tarlamvar üzerinden ağaç sahibi oldu. Birbirlerine hediye alanlardan tutun, şirketlerinin çalışanlarına ağaç sahiplendirdiği olaylar da bizi her geçen gün sevindiriyor” diye konuştu.

12 AY BOYUNCA TEDARİK

İŞ Bankası’nın ana destekçisi olduğu Workup Girişimcilik Programı’na 2 ay önce katıldıklarını belirten Cengiz, “Hem mentörlerin hem İş Bankası’nın desteği, projemizi büyütmemiz noktasında temel itici güç oldu. Uzun vadede de Türkiye’deki tüm mutfakların 12 ay boyunca sağlıklı taze meyve ve sebze tedariğini yapan ve çiftçiye istihdam sağlayıp gelirini yükselten, bir şirket olmak istiyoruz” diye konuştu.